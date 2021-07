Conocer los signos del Zodíaco brinda una gran ayuda a la hora de darnos indicios y ayudarnos a entender cómo cada persona muestra su atracción por la otra. La astrología evidencia bastante bien cuando una persona siente algo por otra.

El signo solar rige cómo somos, mientras que el ascendente se encarga de cómo nos ven los demás y el lunar de la manera de expresar las emociones. Si realmente querés saber la forma de actuar de una persona durante un encuentro amoroso, es necesario fijarse en los signos.

Por lo tanto, es necesario saber que el planeta del amor juega un papel muy importante en la compatibilidad de horóscopos. Sin embargo, tampoco debemos olvidar a Marte, que gobierna la acción y, por lo tanto, el sexo y la iniciativa.

En esta nota te damos algunos tips sobre cómo relacionarse con otros signos y así enterarnos qué personalidad tienen los astros en relación con el amor.

Aries

Es uno de los signos más llamativos porque suelen ser personas extrovertidas y confiadas. No solo les gusta tomar la iniciativa sino que también disfrutan la persecución. Es raro que Aries mantenga en secreto a su pareja se siente atraído. Aries pega con un/a Acuario, Tauro o Leo. Sobre todo con este último. En el sexo son impaciente y les gusta que las cosas sucedan cuándo y cómo quieran. Las personas con el signo del león son las únicas que le complacerán en ese aspecto. Por otro lado, si lo busca es algo rapidito y a dormir sin planes de futuro, un/a Libra o un/a Piscis serán perfectos.

Tauro

Tienden a permanecer en su lugar. Si no fuera por Venus, el planeta que representa el amor, el romance, la belleza, entre otras cosas, el registro de amor de Tauro sería bastante escaso. Los taurinos han afinado sus sentidos, por lo que si encuentran a alguien que les interese, habrá signos reveladores.

El signo del zodiaco más compatible con Tauro son los/as Leo. La razón reside en que, respecto a las relaciones, los Tauro son muy de engancharos el uno al otro y no hacer otra cosa que estar pegados como lapas. Al igual, que ir a lo carnal en cuanto a sexo se refiere. Obviamente, esto es algo que no soportan todas las personalidades, por lo que no hacen eso con un/a Acuario o un/a Sagitario. Si encuentra a otro/a Tauro o un/a Capricornio, al igual que un/a Leo, la cosa puede ir muy bien en ambos campos: llegarán a establecer unos sentimientos fuertes por el otro —aunque ojo con la posesión— y el sexo será tan imprescindible como ir a comer.

Géminis

Por naturaleza son dualistas, si un géminis está empezando a enamorarse de alguien, las cosas pueden volverse confusas. Uno de los gemelos Géminis será real hacia ti, mientras que el otro estará frío.

Pega de maravilla con los/as Acuario y los/as Leo, al ser igual de inestables emocionalmente que Géminis. No se acercan a un/a Escorpio o un/a Capricornio porque probablemente saldrán tan mal que no podrán volver a mirarse a la cara.

Cáncer

Aman nutrir, por lo que sabrás si siente amor porque intentarán alimentarte y colmarte de afecto y regalos. Les interesa asegurarse que su pareja esté cómoda.

Los únicos signos que los aguantarán son los/as Leo y los/as Tauro. Como mucho también los/as Escorpio. Ahora, nucna con un/a Libra. Tienen el mismo carácter y una discusión puede ser la III Guerra Mundial.

Leo

Es un signo de fuego que hace todo lo posible. No es de extrañar que no sea del tipo sutil. La seducción va por los grandes gestos y atenciones. La demostración de afecto en público no es ningún problema.

Elige a alguien de un signos del zodiaco que los entienda como los/as Aries —ojo a las discusiones - , Cáncer o Sagitario. Ahora, no te vayas con un/a Virgo.

.

Virgo

Su estado de atracción es bastante moderado porque usualmente te están estudiando. No les gusta ser molestos. Cuando realmente te quieren llegarán a hacer pequeños favores sin que te lo preguntes.

Con un/a Sagitario harán una pareja de diez, gracias a sus miles de puntos en común. De la misma manera que con otro/a Virgo. Cuidado con los signos como Géminis o Leo porque pueden cambiarle tantas veces de versión que acabarán enojándose.

Libra

Amar es uno de los aspectos básicos en su vida. No guardan nada en secreto si se están enamorando. Pueden actuar tímidamente pero no tiene problema de hacer el primer movimiento. Compartirán con los demás lo increíble que creen que eres.

Les cuesta comprometerse. Para una relación seria buscan a un/a Tauro: tendrán una vida íntima superplena. Para un "touch and go" van con un/ Géminis, llegando a un acuerdo antes. Ahora, huyen de los/as Capricornio, Aries y Virgo. Son lo más incompatible que existe.

Escorpio

Son reservados, pero cuando encuentra a alguien a quien no pueden resistir, lo sabrás. Son desconfiados y territoriales por naturaleza. No irán nunca con unos/as Géminis y los/as Aries. No le van a dar esa estabilidad que necesitan en la vida para vivir tranquilos/as. Sin embargo, los/as Cáncer, Capricornio y Tauro desbordan su amor.

Sagitario

Es el signo que más valora su libertad, siempre están en movimientos y ocupados. Es posible que ni te des cuenta que le gustas. Necesitan buenas sesiones de sexo para sentirse bien, a pesar de que también disfrutan muchísimo de los instantes de paz y relax tanto en solitario como la pareja. Se rodean de personas que tengan las cosas medianamente claras y que apuesten por sus sentimientos. Son compatibles con los/as Aries, Leo y Virgo. Ahora, se alejan de los/as Escorpio y Tauro porque solo le traerán dolores de cabeza y una montaña rusa de emociones.

.

Capricornio

Son conocidos por ser reservados y disciplinados. Todo es trabajo para ellos, por eso cuando están con alguien es porque se encuentran en su carrera. Su plan amoroso/sexual va con otro/a Capricornio o un/ Escorpio. Huyen de los/as Acuario.

Acuario

Sabrás que le gustas cuando te hagan parte de su mundo. Suele tener un gran círculo de amigos y, si sienten cosas por vos, te presentará con ellos. Se juntan con gente capaz de soportar la seguridad y prioridad en que tienen en si mismos, amorosamente hablando. La mejor ecuación sería, obviamente, con otro/a Acuario. Incluso los/as Libra los entenderían también. Ahora, se alejan de los/as Piscis y Virgo.

Piscis

Los románticos por naturaleza, se revelan ante el otro cuando se vuelven increíblemente consistentes contigo. Se juntan más con un/ Tauro o Cáncer para conseguir la máxima compatibilidad. Se alejan de Libra, Aries o Géminis.