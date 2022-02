Hay personas a las que es imposible dominar. Son espíritus muy fuertes que detestan con toda el alma que les organicen la vida o les digan qué hacer, ya que su libertad de decisión y de actitud es lo que más valoran en el mundo.

Claro que no se trata de todos: dentro del Zodíaco existen 12 signos, y todos comparten cualidades buenas y malas. Sin embargo, también poseen un rasgo más definido según su personalidad particular. Es por esto que nos encontramos frente a seis signos del Horóscopo que serán más obedientes y otros seis que no.

Ser un rebelde o “cabeza dura” no es algo malo, ya que demuestra que tenés fuertes tus convicciones y que posees una gran confianza en tus decisiones. No obstante, a veces convertirse en un renegado puede provocarte una ceguera que te impida anticipar graves consecuencias por tus actos.

A los rebeldes no les gusta seguir órdenes de nadie, ellos sienten que nacieron para hacer lo que se les venga en gana.

Si no sabés a qué grupo pertenecés y te interesaría averiguarlo, llegaste a la nota indicada. A continuación, la explicación del comportamiento rebelde de los signos del Horóscopo.

.

1. Acuario

Los de acuario son de los más rebeldes según la Astrología ya que se tratan de personas que están tan seguras de sus propios métodos que les cuesta obedecer al plan de otro. Siempre pelearán por tener la razón y demostrarlo. Por la misma razón también les cuesta trabajar de una forma que no sea la que más les gusta o en grupo.

Pero los acuarianos deberán bajar los humos y llamarse a la reflexión de vez en cuando para no caer en problemas que no buscaban. Es necesario aprender a escuchar y entender también al otro. De no ser así, nunca vas a poder compartir por mucho tiempo una relación con otras personas.

2. Aries

A las personas de Aries no les gustan mucho las reglas, y si pretendés imponerles un plan, suerte con ello. Son personas que no acostumbran a hacer planes con anticipación porque son algo precipitadas y confían en sí mismas como para resolver todo sobre la marcha.

Necesitan saber cuándo parar de correr y hablar en voz alta y observar desde un punto diferente lo que los demás buscan compartirle. Cuando una orden viene desde el cariño, es conveniente saber respetar.

3. Tauro

La rebeldía de los Tauro es famosa. No es tan notoria ni evidente de forma visual como la de otros signos, pero se presenta clarita a través de la negación: no harán nada con lo que no estén de acuerdo, es decir, son todo lo contrario a lo que puede ser un sumiso. Si están seguros de algo se aferrarán a ello.

4. Cáncer

Si hay algo que a las personas de Cáncer les molesta muchísimo es que les marquen el camino y les digan cómo tienen que hacer algo. No es que sean cerrados de mente ni les cueste escuchar, sino de que nos les gusta que les impongan formas de hacer las cosas cuando ellos saben que hay maneras distintas de hacerlas.

Disimulan la rebeldía de forma suave y pacífica, al igual que cuando hablan normalmente. Dan sus argumentos sin pelear.

.

5. Libra

Para Libra no hay mejor frase que “si querés que las cosas salgan bien, hacelas vos mismo”. Todo lo quieren hacer a su manera, al punto en que muchas veces no confían en los demás. No necesitan la aprobación de otros para salirse con la suya. No son tercos, sino que simplemente son fieles a sí mismos en todo momento.

6. Sagitario

No hay ninguna manera de detener a una persona de Sagitario cuando se convence de que logrará algo. Saben exactamente cuál es su objetivo y cómo deben lograrlo y absolutamente nadie puede convencerlos de que el camino que eligen es el equivocado. Son muy seguros de sí mismos. Eso sí, saben escuchar atentamente a los consejos de sus amigos y reconocen cuándo es tiempo de parar.