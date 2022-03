La fecha de nacimiento y los ascendentes son muy importantes para conocer el signo que te representa. Los cambios, los problemas y la cotidianidad son cosas muy simples a la que muchas personas le tienen miedo.

Los astrólogos informaron que cada persona tiene sus propias características que los hacen más o menos miedosos. Hoy te contamos las particularidades de cada uno de los signos del zodíaco.

Cáncer

Las personas Cáncer suelen ser las que más miedo sufren. El pánico al fracaso los paraliza a la hora de hacer las cosas, no se animan a enfrentar los problemas y dejan que todo fluya. Son muy sensibles, protectores, desconfiados, inseguros, indecisos.

Los astrólogos afirman que son seres que luchan por las personas o cosas que quieren, sea familia o su casa. El miedo constante a perder sus relaciones los frustra y se vuelven muy nostálgicos e introvertidos. El trabajo o las relaciones fuera de su hogar les puede generar ansiedad.

Tauro

La cabeza les juega una mala jugada a este signo. Pensar tanto los hace tener miedo a los cambios en sus vidas

Lo bueno de los Tauro es que saben esforzarse para salir adelante ante cualquier problema. Paciencia y persistencia son las cualidades que los definen, pero, cambiar algo de su rutina o reprogramar alguna fecha en su agenda los espanta convirtiéndolos en personas nerviosas por el solo hecho de que exista la posibilidad de que su vida sea un desastre.

En el amor y el dinero son de actuar de manera práctica por el miedo a la pérdida o al fracaso. Un consejo para este signo es que dejen llevarse un poco más, tienen que ser auténticos y mostrarse tal cual son.

Piscis

Si hay que elegir algo o tomar una decisión sobre un tema, nunca dejen en manos de un Piscis porque esto les da terror. Su inseguridad es muy alta, eso los vuelve indecisos y les resulta difícil optar por una opción.

Cada vez que hablan con alguien y les dan su punto de vista sobre un asunto, creen que todas las posturas están bien. Esto los hace vivir confundidos, perdidos, pensativos al punto de no saber qué hacer en sus vidas. La falta de personalidad para ser firmes, hace que pierda oportunidades importantes.

Virgo

A diferencia de Piscis, este signo es muy reflexivo a la hora de tomar una decisión. Se lleva el tiempo necesario para poder saber cuál es la opción correcta. Prefiere tardar un poco más antes que llegar a una respuesta equivocada. Su mayor miedo está en pensar que la segunda opción sea mejor que la primera.

Precisamente las palabras que describen a un Virgo son: analíticos, cerebrales, prácticos y exactos.

En el amor se complica todo aún más. Vive con el constante pensamiento a estar con la persona incorrecta. Por eso le cuesta tanto empezar una relación con alguien, necesita el consejo de alguien más para saber que no se está equivocando.

Aries

Los arianos suelen ser personas muy demandantes. Les gusta creer e iniciar sus propios proyectos. Parecen ser muy expresivos, fuertes y la autoestima alta es lo que los lleva a creer en que son mejores que los demás.

Tienen coraje en todo y parecen no tenerle temor a nada ni nadie. Pero, inconscientemente, si sufren de un temor: están todo el tiempo pendiente de cómo actúa el otro para ser mejor. No actúan con total libertad y eso los lleva a no poder pensar adecuadamente una decisión y en el bien de los demás. No quieren sentir frustración si llega a aparecer alguien que sea mejor que ellos. De solo suponer que no son únicos, se vuelven locos.

Géminis

Un Géminis se muestra completamente seguro ante sus decisiones y son muy buenos para resolver problemas en los que requieren comunicación. Les encanta descubrir cosas nuevas, se involucran en temas relacionados a la sociedad y los hace simular con total tranquilidad.

La realidad es que estas personas tienen miedo a que alguien los decepcione, se aproveche de ellos o causarle algún daño ya sea físico o psicológico. Por lo que son personas muy inteligentes cuando se sienten acompañados por buena gente.

Leo

La personalidad de este signo es muy racional. Están constantemente en busca de problemas, no saben disfrutar de los buenos momentos que ya necesitan buscar algo que les moleste.

Al ser seres muy pensativos, es muy común que pasen horas y horas razonando sobre sus miedos y tratar de buscar la vuelta para que no se vean afectados. Se considera que su mayor miedo es tener alguna dificultad en la salud.

A pesar de sus miedos, son muy confiados y tiene una autoexigencia con su autoestima. Necesitan la aprobación de los demás todo el tiempo, que alguien les diga que están haciendo las cosas bien.

Libra

Son muy equilibrados y buscan parecer así ante la comunidad. Les gusta agradar a las personas y tener una buena comunicación. Por eso, este es su mayor miedo: no llegar a tener esa estabilidad que tanto los caracteriza.

Además, uno de los miedos de este signo es sufrir accidentes en lugares muy altos. La realidad es que tienen vértigo por lo que les puede generar una ansiedad.

Otro de sus grandes temores es tener que pasar por algún desequilibrio o conflicto, sea en el trabajo, en una relación de pareja, amistad o familiar. Su gran preocupación es la justicia y la paz para todo el mundo.

Escorpio

A la hora de hablar de los miedos de un Escorpio, hay que asociar con todo lo que esté oculto, es decir todo lo relacionado con lo sobrenatural. No les gusta mirar películas o series que traten historias de terror. Los espíritus, fantasmas y seres extraños no son amigos de este signo.

Tienden a buscar explicaciones a los sucesos misteriosos. Son seres pasionales y sensibles que los llevan a actuar con mucho esfuerzo para lograr sus objetivos. No estar satisfecho con algún trabajo no es para un Escorpio, esto podría generar pánico a la hora de sufrir un cambio en su cotidianidad para llegar a sus objetivos.

Sagitario

Al ser personas tan positivas, de fe, perfeccionistas y emocionales creen que pensar y actuar de forma intrascendente puede llevarlos por el mal camino. No son de mirar la vida superficialmente, ya que los aterra.

Competir con las otras personas, hacer negocios no van de la mano con un Sagitario. Pasan mucho tiempo suponiendo que debería ocurrir y no luchan por eso, puesto que el miedo no los deja.

Estar encerrados en lugares pequeños y viajar en avión son de las cuestiones que mayor miedo les da. Sufren constantemente al suponer que pueden tener un accidente aéreo o transitar claustrofobia.

Capricornio

La personalidad de este signo no está muy bien definida. Por lo que, saber cuáles son los miedos concretamente de un Capricornio es muy complicado y contradictorio. Suelen tender a la hipocondría, y tener miedo a contraer enfermedades e infecciones.

En su día a día muestran una gran racionalidad y suelen ser atraídos por profesiones médicas. Son muy tenaces, prácticos, fríos y calculadores, serios y reflexivos en la vida.

El gran miedo de estas personas es la dependencia de los afectos familiares. No son muy buenos para manejar sus sentimientos con los demás, ya que son seres insensible mundo.

Acuario

Todo lo que implique un cambio, es una amenaza para este signo, ya sea ir a vivir a otro lado o un trabajo nuevo. Creen que nunca está bien su forma de ver las cosas y que están actuando de mala forma para elegir una decisión.

Temen a no saber con qué tipos de problemas se pueden encontrar en una nueva vida, sienten que pierden toda la seguridad que tienen en sí mismos. Son muy desapegados, honestos, amistosos y preocupados por el bien común.