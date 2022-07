Hay personas que no se dejan amedrentar por las inseguridades y que se sienten como peces en el agua tomando las riendas de los asuntos. En el terreno sexoafectivo, se sienten cómodos tomando la iniciativa porque eso es, precisamente, lo que les da la seguridad para desenvolverse.

Como hay quienes prefieren que la otra persona dé el primer paso por miedo a un no, ellos optan por apostar a todo o nada y ser los iniciadores. Eso no significa que no tengan inseguridades, sino que eligen dejarlas un momento de lado y sentir la adrenalina de un posible rechazo.

En general, suelen ser personas muy intuitivas que se dan cuenta cuando habrá una reciprocidad y es muy poco probable que se equivoquen. Para ellos, ir para adelante es una situación natural y uno de sus principales encantos.

De los 12 signos del zodiaco, estos son los que toman la iniciativa en los vínculos:

Aries

Es el que inicia el ciclo de los 12 signos. Aries es el primero, el guerrero y el que va para adelante sin importarle las consecuencias. Son puro fuego, no miden a la hora de actuar y van sin pausa por lo que quieren.

A la hora de la conquista, Aries también se maneja de esa forma. Si le gusta alguien es muy poco probable que espere a que lo avancen, sino que tomará las riendas del asunto e irá para el frente, firme.

Como muestra de su seguridad nellos prefieren dar el primer paso, porque iniciando ellos las situaciones es que se sienten en terreno cómodo. Muchas veces, dejarse avanzar puede significar para ellos una muestra de debilidad.

Leo

Los leoninos, como todo signo de fuego, son puro sentimiento y pasión. Aman ser el centro de la atención y se comportan de modo de tener todas las miradas puestas en ellos.

Son sumamente extrovertidos y, por eso, prefieren ser ellos los que inicien una situación vincular. Leo necesita demostrar que tiene seguridad en sí mismo para poder transmitirla.

Los leoninos son atrevidos y perseverantes pero, ocultamente y aunque no se les note, toman la iniciativa con cierto temor a ser rechazados, porque eso significaría quedar con el ego, algo muy importante para ellos, profundamente herido.

Sagitario

Sagi es uno de los signos más extrovertidos del zodiaco. Ama conversar de todo y con varias personas, porque sociabilizar para ellos es una de las cosas más atractivas e importantes.

Los sagitarianos son entusiastas, alegres y divertidos y conquistan de esa manera, lo que les da una seguridad única para encarar. Su corazón es noble y de buenos sentimientos, por eso cuando toman la iniciativa lo hacen siempre desde la franqueza y la sinceridad.

Son muy intuitivos y es muy probable que si van a encarar a alguien es porque ya se dieron cuenta si hay agua en esa pileta. De todas formas, son tan optimistas que creen que todo saldrá bien a pesar de cualquier dificultad, ya que por lo menos de cada experiencia sacarán una enseñanza.