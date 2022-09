No podemos negar que a todos nos gusta darnos esos gustitos que tanto amamos, y, en mayor o menor medida, la comida es algo que todos realmente disfrutamos.

Sin embargo, existen quienes se definen a sí mismos como grandes "fanáticos de la comida", e ir a comer afuera o cocinarse algo rico es su pasatiempo favorito.

Estas personas disfrutan de la comida más que cualquier otra cosa en el mundo, y son grandes amantes de ella. A pesar de que tienen sus gustos y preferencias -como los tenemos todos-, lo cierto es que no hay comida que no les guste, ni mucho menos, que no comerían.

Estas personas aman comer en compañía.

Su mayor placer lo encuentran en la comida, y, para ellos, nada se compara con estar disfrutando un rico plato. Es por esto, que la astrología se encargó de determinar cuáles son los signos que tienen una relación especial con la comida, en cualquiera de sus variedades. ¡Mira!

Tauro

Sin dudas, este signo es un verdadero amante de la comida. Para las personas nacidas bajo este signo, comer es un verdadero placer.

A tauro no solo le genera un increíble disfrute el hecho de comer, sino que también disfrutan del contexto que rodea la acción: la compañía, el lugar, y, sobre todo, las sensaciones.

El mejor plan para cualquier taurino es juntarse a compartir una cena o almuerzo con amigos o familiares. Las personas de este signo no cambian un plan de estos por nada.

Cáncer

Quienes nacieron bajo este signo, se reconocen como personas que disfrutan comer en compañía, y no tanto en soledad. Además, disfrutan mucho cocinar para sus seres queridos, por lo que le ponen mucha dedicación a su comida.

No les importa demasiado si tienen que estar horas en la cocina, ya que para ellos es su lugar favorito. Cáncer no solo es un anfitrión espectacular, sino que además es sumamente considerado, y solo disfrutará de la comida si el resto lo está haciendo también.

Sagitario

Si bien Sagitario es un gran amante de la comida en general, lo cierto es que los platos caseros son su eterna debilidad. Para ellos, no hay nada mejor que comer algo hecho en casa. Los sagitarianos se la pasan invitando gente a comer a sus casas, pese a que no sean viejos amigos.

Se la pasan en la cocina.

Sin embargo, también disfrutan de salir a cenar afuera, o de conocer lugares y platos nuevos. Las personas pertenecientes a este signo aman viajar para conocer sabores nuevos, y siempre están buscando conocer nuevas experiencias gastronómicas.