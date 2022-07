La astrología permite conocer múltiples características de las personas y cómo ellas se despliegan en diferentes áreas de su vida. Puntualmente, también en sus relaciones amorosas. En esta oportunidad, conoce cuáles son los signos que más sufren por un amor imposible, sin detenerse ante las adversidades de consolidar una pareja.

No siempre es fácil reconocer cuáles son los intereses de otra persona a la hora de relacionarse afectivamente. Sin embargo, existen quienes, aun cuando está claro de que no hay posibilidades de un romance, no dejan de insistir en lo “inalcanzable”.

Según el horóscopo, de los 12 signos del zodiaco, algunos de ellos se destacan por esa búsqueda de lo utópico y, en muchas ocasiones, esto puede provocarles angustia. De todas formas, no significa que no puedan enamorarse, sino que tienden a querer lo que no es seguro para ellos.

Entérate cuáles son los signos que más sufren por un amor imposible, debido a que anhelan una relación con personas con las que jamás podrían consolidarla. ¡Mirá!

Los signos que más sufren por un amor inalcanzable

Aries

Las personas nacidas bajo este signo (21 de marzo al 19 de abril) suelen ser muy interesantes y atractivas para los demás. Sin embargo, llegan a sufrir por enamorarse de quienes no se esfuerzan “lo suficiente” para permanecer a su lado. Al ser un signo que aspira a un amor intenso, con la fuerza y vigorosidad que destaca al elemento fuego, es muy difícil que encuentren quien cumpla con esas expectativas y terminan ilusionados con platónicos o personas idealizadas.

Escorpio

A pesar de la sensualidad con la que siempre se reconoce a las y los escorpianos (23 de octubre al 21 de noviembre), también manejan una personalidad tímida a la hora de atreverse a declarar sus verdaderos sentimientos hacia otra persona. El no llegar a dar este paso, hace que prefieran mantener una relación de “amistad o cercanía” con su enamorado, aunque les impida formalizar una pareja.

Tauro



Por otra parte, se encuentran los taurinos (20 de abril al 20 de mayo). Ellas y ellos suelen enamorarse de quienes no tienen compatibilidad alguna y, muchas veces, ni siquiera son reconocidos por el otro. Además, su terquedad e insistencia, puede generar que no se den cuenta de la falta de interés de la otra persona hasta que se los rechaza “cruelmente”.