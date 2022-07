Existen muchas personas que viven constantemente diciendo cosas falsas, mintiendo, contradiciéndose, entre otras malas acciones. Esta gente entreteje mentiras grandes y con ellas atrapa a sus amigos, compañero de trabajo o familiares.

La astrología nos muestra un campo desconocido por la mayoría de personas, donde los usuarios pueden conocer más sobre ciertas características de su personalidad o la de alguna otra persona.

En esta oportunidad, te contamos cuáles son los signos más impostores del zodíaco.

Los signos más impostores

Sagitario

Sin duda alguna, el mayor impostor de todos es Sagitario. Los nativos de este signo del zodíaco son definitivamente los menos francos de todos.

Las personas de este signo carecen de sinceridad y, a menudo, son sorprendidos diciendo una cosa y haciendo otra. Su ambición es insaciable y hacen hasta lo imposible para conseguir lo que quieren, a ellos los empuja a la hipocresía.

Géminis

Los nativos de Géminis son impostores encantadores. Estas personas te endulzan con sus palabras, te seducen con su personalidad despreocupada y llaman la atención de muchos, pero en el fondo, y no tan en el fondo, no dudan en “apuñalar” a otras en un intento de adelantarse o de sacar provecho de algo.

Al igual que los nacidos bajo el signo de sagitario, cuando un geminiano tiene un objetivo en mente, hará cualquier cosa para lograrlo, incluso si significa engañar, mentir y ser un total hipócrita. Además, es uno de los signos más extrovertidos.

Tauro

Cuando les conviene salvaguardar sus intereses y proteger a su familia, los taurinos son capaces de mentir y sostener su mentira hasta el último minuto sin que se les trabe la lengua.

Libra

A diferencia de los otros signos, sus mentiras son suaves y poco dañinas. Si se trata de evitar problemas o hacer daño, los de Libra no lo pensarían dos veces para mentir.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por ser honestas, esta precisamente puede ser su mejor arma para engañar, pues se valen de la verdad para tergiversarla a su conveniencia.

Piscis

Con su personalidad despreocupada y su amor por la vida, piscis no parece ser un candidato a la hipocresía. Aunque una vez que se lo conoce un poco más en profundidad, se hace evidente. Piscis no puede evitar pretender ser algo que no es para impresionar a otras personas.