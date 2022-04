Los amigos son importantes en la vida de todos. No importa si es uno o es un grupo: cada uno se destaca por sus valores y su personalidad, y eso es lo que hace que su amistad no tenga precio.

Lograr conocer una persona a fondo y congeniar es un fenómeno hasta inexplicable para muchos. Algunos de los factores que hacen más fuerte una amistad es la confianza, la lealtad, el apoyo, la diversión, el cariño, pero son incontables las características que hacen a dos personas un dúo inseparable. Sin embargo, no todos consiguen reunir estas cualidades.

Según los astros, hay personas que tienen más facilidad para hacerse amigos que otros según su signo.

La razón por la cual no todas las personas se llevan bien en el mundo se debe a que cada quien tiene historias y personalidades muy distintas, y esas realidades están también directamente relacionadas con las ubicaciones en la carta natal o el signo del zodíaco.

De acuerdo con algunos astrólogos, existen cinco signos zodiacales con los que podría ser complicado entablar una amistad debido a la arrogancia que les caracteriza. Se tratan de personas que están más predestinadas a fracasar en el intento de crear lazos fuertes y duraderos en una amistad. A continuación, te contamos cuáles son los 5 signos con los que es peligroso querer formar una amistad:

Leo

A los nacidos bajo este signo les gusta ser exaltados y enaltecidos ante sus amigos. Aunque algunos lo hacen, no todos toleran este tipo de comportamiento. Además, en algunos casos, el grado de atención debe ser tan alto que, de no ser así, prefieren romper cualquier vínculo afectivo o emocional. Es por esto que a los leoninos les cuesta tanto tener más de uno o dos amigos reales.

Sagitario

Tienden a considerar que le caen bien a todo su entorno y eso podría no ser así. Este signo se caracteriza por ser muy positivo y solucionar problemas con la paz, pero no siempre todas las complicaciones son sencillas; no hay que minimizar las cosas. Sagitario tiene varios "seres queridos", pero cuenta a sus verdaderos amigos con los dedos de una mano.

Tauro

Son complicadas en las amistades porque su terquedad. Tienden a alejar a todos, mucho más si sus puntos de vista no son válidos para los sujetos con los que comparte. Además, son tan hogareños que les cuesta organizar planes para salir con sus amigos.

Virgo

Son arrogantes, Virgo suele utilizar la mente para todo y, por lo tanto, busca tener la razón siempre. Pueden llegar a ser petulantes, pues, según la astrología, no reconocen sus errores. Si sos amigo de un Virgo, es porque hace el esfuerzo por ser comprensivo con tus opiniones.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo podrían poner su arrogancia y obsesión por encima de todo. Quieren ser los primeros en todo y para ello utilizan estrategias que pasan por encima de cualquiera sin importar las consecuencias.

Fuente: www.heraldousa.com