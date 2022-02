Las personas nacidas en el año de la Rata, el Conejo, el Caballo y el Gallo son consideradas como las más atractivas en el Horóscopo Chino. Su belleza no solo tiene que ver con lo físico, sino que su encanto radica en su personalidad y carácter.

El horóscopo chino o shengxiao, es un ciclo repetitivo de 12 años. Cada uno de estos periodos está representado por un animal y un elemento. En China, se cree que existe una relación entre el hombre y los 12 signos zodiacales. Los individuos tienen las características de cada ser espiritual asiático.

Los cuatro signos más atractivos según el Horóscopo Chino:

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Las personas nacidas durante estos años son reconocidas por su responsabilidad, generosidad y amabilidad con los demás, esto provoca que las personas se sientan muy cómodos a su lado y decidan compartir su tiempo con ellos.

Las ratas serenas y tranquilas, además, no son de esas personas que esconden su personalidad real, son 100% sinceros y reales. No son extremadamente simpáticos si no te conocen. Los que forman parte de este animalito, son sensibles a las emociones de los demás, pero son tercos con su opinión.

A las Ratas les gusta ahorrar, pero pueden ser tacaños.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

De acuerdo con la astrología china, las personas nacidas bajo el año del Conejo son físicamente atractivas. Las mujeres son sensuales y delicadas, mientras que los hombres son divertidos y carismáticos. Estas características provocan que los demás sientan seducidos por ellos y que haya una necesidad de protegerlos.

Un Conejo nunca pasa desapercibido y siempre deja una buena impresión. Se los reconoce por ser siempre el centro de atención de las fiestas. Son sinceros con todo lo que hacen, solo piden que otros los traten de la misma manera.

La personalidad tranquila del Conejo esconde su confianza y fuerza.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

El rasgo que hace muy atractivos a los nacidos Caballo es su brillantez, son personas dignas de admiración por su inteligencia. Son estudiosos y atléticos, esto los hace fuertes creyentes de perseguir los sueños.

Tienen un espíritu de libertad que es irresistible para las demás personas. Su personalidad es vigorosa, entusiasta y apasionada. Si bien les va bien la vida en pareja, necesitan que respeten su espacio y tiempo.

A los caballos los motiva la felicidad, no la fama o la riqueza.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

El Gallo por naturaleza es glamuroso y atractivo. Sabe cómo vestir, caminar y llamar la atención de los demás. Son personas sumamente sensuales, además, son muy exitosos en los negocios y serios en sus trabajos.

Son individuos complejos de entender. Parecen de carácter fuerte, pero en el fondo necesitan la validación de las personas. Se caracterizan por ser directos y decisivos en sus acciones.