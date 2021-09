Crease en él o no, el horóscopo es una gran herramienta para conocer a las personas y anticiparse a situaciones o reacciones inesperadas que puedan causar incomodidad o dolor. Los astros saben que todos los signos poseen un lado oscuro y otro brillante, y por eso no hay secretos ni vueltas a la hora de revelar cuáles son rasgos que más definen a estos doce.

Aunque todas las personas compartan bondades y defectos, lo cierto es que la astrología tiene el poder de determinar cuáles son los signos con mayor tendencia a crear situaciones peligrosas por su personalidad.

Si quieres saber cuáles son los signos más peligrosos del >odíaco, continúa leyendo.

Es más: incluso hay quienes dicen que el FBI realizó un estudio en base a los reclusos de las prisiones estadounidenses que concluyó en que la gran mayoría de los que cumplen una condena carcelaria son de Cáncer, Sagitario, Aries, Tauro y Capricornio.

Pero como dijimos antes, cada signo zodiacal posee cualidades que lo vuelven más o menos peligroso según el contexto en el que se encuentre, y en ello nos centraremos en esta nota: en los rasgos más peligrosos de cada signo. Sigue leyendo si te interesa saber cuáles son los signos más peligrosos o el signo más peligroso del zodíaco.

.

Aries

Se trata de uno de los más peligrosos del zodíaco. Es muy duro con los demás cuando se enoja, y sobre todo cuando se siente juzgado. De buenas, los arianos son una dulzura, pero cuando se le oponen atacará sin pensarlo dos veces. Son ambiciosos e irán por todo –aunque esto implique destruir a otros- con tal de conseguir lo que desea.

Géminis

El lado más peligroso de Géminis es su capacidad para ser dañinos sin que te des cuenta. Son aquellos signos que podrían clavarte un puñal en la espalda cuando menos te lo esperes, dado que con su elocuencia y simpatía, seguramente te habrán hecho sentir especial y único. Ni hablar de sus repentinos cambios de idea y de humor. Si quieres alejarte del peligro, debes tener cuidado con las personas nacidas bajo el signo de Géminis.

Tauro

Tauro puede ser uno de los signos más amorosos del zodíaco. Sin embargo, el torito del Zodíaco a veces puede ser posesivo y testarudo, lo que lo convierte en un potencial peligro cuando se pone de malas. Sumado a su terquedad, puede convertirse en alguien controlador y manipulador; y terminar convirtiendo en tóxicas sus relaciones.

Cáncer

El rasgo más peligroso de cáncer es su falta de estabilidad, tanto mental como emocional. En realidad, es que no sabes con qué va a salir de un momento a otro. Quizá las cosas están marchando a la perfección, pero se enfada por una nimiedad; o tal vez ante una situación complicada, actúa como si nada sucediera. Aunque se pueda resolver con un poco de paciencia, lo más aconsejable, es correr…

Leo

El león de este zodíaco tiene la particularidad de rugir con fuerza cuando algo lo molesta, y tienen la capacidad de perder los estribos con facilidad. Y es que además se trata de uno de los signos de fuego, por lo cual con su carácter y mal genio puede llegar a quemar y destruir todo en cuestión de minutos. Además, los de Leo siempre quieren tener la última palabra, tomar las decisiones y ser quien manda: por eso, saca su lado más peligroso cuando pones en jaque su ego.

Virgo

Otro de los considerados signos más peligrosos es Virgo por su frialdad cuando algo no le gusta. Ten en cuenta, además, que este signo siempre, pero siempre gana, porque tiene cualidades que se lo permiten: meticulosidad, paciencia, un alma bastante competitiva y mucha capacidad de trabajo. Así que lo mejor que puedes hacer si quieres acercarte a una persona de Virgo es nunca desafiarla. Si lo consigues, estará todo bien. Si no, lo siento, estás advertido.

La astrología indica cuales son las mayores virtudes y defectos de cada uno de los signos.

Libra

Te hacen sentir que todo en ti es agradable, te transmiten confianza para contar tus más profundos secretos y hasta revelar sentimientos que pocas veces tuviste con otros. Sin embargo, por esto mismo, los nativos de Libra tienen la maravillosa habilidad de pegar donde más te duele sin ensuciarse las manos. Son especialistas en atacar con las palabras y te darás cuenta de que saben exactamente dónde pegar. No te dejes engañar por este signo.

.

Escorpio

Los escorpianos son unos de los signos más peligrosos del zodíaco, sobre todo por su necesidad de mantener todo bajo su control. Cuando quieren conseguir algo, pueden volverse extremadamente manipuladores y sacar a relucir todos sus encantos para atraparte entre sus garras. Debes ser muy cuidadoso cuando te relaciones con este signo, porque nunca sabes qué intenciones secretas oculta.

Sagitario

Los sagitarianos son como una bomba de tiempo: por lo general son serenos y muy amigables, pero si los enojas, explotan con facilidad. Sin embargo, si te preguntas ¿Cuál es el signo más peligroso del zodíaco?, sin dudas Sagitario no va a ser la respuesta. Este signo en general no tiene malicia ni es demasiado peligroso. Sagitario es uno de los signos más peligrosos cuando explota porque no entra en razones, si se altera no podrás contar con él para nada. Y en esos momentos de ira puede hacer daño. Mucho daño. Sin embargo, no es tan fácil que se enoje. Por otro lado, pasada la explosión, lo más probable es que se serene y se sienta mal por haberte tratado así, pero ya sabes que hay heridas que no se arreglan con un pedido de disculpas.

Capricornio

La venganza y el rencor es lo que más caracteriza a este signo del zodíaco, y son dos de las razones por las cuales los convierten en los más peligrosos. Los capricornianos son bastante pacientes y no es tan fácil tener problemas con ellos, y para algunos son la viva representación del lema “vive y deja vivir”: mientras no lo molesten, no tendrás que preocuparte por él. Pero si te metes en su mundo a hacerle daño… Bueno, olvídalo. No te la dejará pasar y la venganza será terrible.

Acuario

Los acuarianos son imprevisibles. Nunca sabes cómo reaccionará a una palabra, a un gesto: pueden estallar de risa o enfadarse durante días. Por momentos puede estar muy bien contigo y en ocasiones no tener ganas de verte. Así es, pero si puedes lidiar con ello, no tienes de qué preocuparte: Acuario nunca te hará daño adrede.

Piscis

El lado más oscuro de Piscis es que es un lobo con piel de cordero. Los piscianos no tienen un pelo de zonzos, y si son traicionados o si algo les duele, no dejarán pasar la ofensa. Pueden destruirte con una palabra donde más te duela, y en general no pararán hasta no sentir que has tenido tu merecido.