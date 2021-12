Para estas fechas tan importantes del año, no puede faltar una buena playlist que acompañe el espíritu navideño en todo momento. Ya sea en las vísperas de Navidad, durante el brindis, o en el festejo que sigue a la apertura de los regalos, qué mejor que una buena canción con la cual vibrar hasta lo más alto.

Descubrí cuál es el tema que mejor se adapta a tu humor en estas fiestas y con qué otras bandas y artistas podes generar un clima festivo y adecuado para el resto de tus invitados con las recomendaciones del Horóscopo Negro. ¡Comencemos!

¡Conocé tu canción navideña ideal y subí el volúmen!

La canción para Aries es…

All I want for christmas is you, de Mariah Carey. No podía ser otra. Sos el número uno, por eso te toca este gran hit. “Todo lo que quiero para Navidad eres tú…” es una canción de amor con grandes intenciones, perfecta para un signo ambicioso como Aries.

La canción para Tauro es…

Santa’s coming for us, de Sia, ya que es un tema lleno de magia, perfecto para alguien tan mágico como vos, Tauro. Es tiempo de que vistas con elegancia y decores tu hogar con los más bellos adornos, lo que más te gusta de estas fiestas. El sonido de las campanas de la canción te devuelve la ilusión y el brillo en la mirada.

La canción para Géminis es…

Holly Jolly Christmas, de Michael Bublé, porque es una canción con una energía muy positiva. Es perfecta para los geminianos porque transmite muy buenas sensaciones, como tan bien lográs vos en otros. Además, es una de las canciones preferidas para los famosos videos de Tik Tok, así que, ¿por qué no te animás a realizar algún challenge con ella?

.

La canción para Cáncer es...

Santa Tell Me, de Ariana Grande es la canción ideal de Navidad para vos, Cáncer, y no podía ser otra. La canción habla sobre el amor verdadero y lo confuso que es a veces. “Santa, dime si de verdad estás ahí, no me hagas enamorar de nuevo si él no va a estar aquí…”. ¿Te sentís muy identificado?

La canción para Leo es…

Christmas Lights, de Coldplay, porque tiene la mística que te mereces, Leo, “Luces de Navidad” de Coldplay habla de avivar los fuegos artificiales que hay en el interior, para que los problemas se vayan pronto. Es perfecta para un signo como vos, y hasta parece que está hecha en exclusiva para tu vida. No pierdas nunca la esperanza.

La canción para Virgo es…

Like It’s Christmas, de Jonas Brothers, lo que se traduce como un temazo, ¿no? Es la canción de Navidad perfecta para un Virgo. En ella se plasma la ilusión de estas fechas. No querer perderte nada, no poner fin a la celebración, disfrutar de la nieve y del calor familiar y sobre todo, respirar mucho amor, porque está en el aire…

La canción para Libra es…

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, de Dean Martin, otra canción que transmite mucha vibra positiva, como un Libra. En ella escuchamos cómo el amor puede sobrevivir al frío. “Deja que nieve, deja que nieve, deja que nieve…” porque el amor es el fuego que te reconforta y te quitará ese frío. Dejá que todo fluya, Libra…

La canción para Escorpio es…

Cozy Little Christmas, de Katy Perry. Esta gran estrella pop es Escorpio, lo cual vuelve esta canción mucho más perfecta para vos. Sin embargo, el contenido de la canción te puede resultar muy familiar: habla del caos de las últimas compras y del verdadero regalo de Navidad que quieres en tu vida: el calor familiar. El amor y todas sus versiones.

La canción para Sagitario es…

Snowman, de Sia es la melodía perfecta para alguien tan bonito como vos, Sagitario. Es la canción del momento (la escucharás en Tik Tok, Instagram y en cualquier anuncio de Navidad) y trata sobre la protección y el amor. “No llores hombre de nieve, no tengas miedo al sol…”

La canción para Capricornio es…

It’s Beginning to Look a Lot like Christmas, de Michael Bublé habla sobre la ilusión de la época más mágica del año y es tu canción de Navidad. Hasta que no entra tu temporada, te sentís un poco como si fueras el Grinch. Pero cuando entra la Navidad, todo cambia. Podes seguir siendo el Grinch más adorable de la Navidad.

.

La canción para Acuario es…

Jingle Bell Rock, de Bobby Helms es una canción que hizo historia en su momento. Fue y es un gran “Rock n ́roll Navideño” muy especial, único y revolucionario. Es tu canción porque vos sos así, Acuario. Es un clásico navideño que no para de sonar en tu cabeza cuando lo escuchas por primera vez.

La canción de Piscis es…

Last Christmas, de Wham! es una canción de Navidad perfecta para un pisciano. Habla sobre un desamor del pasado que dejó una huella imborrable, como la huella que deja tu amor. La canción es emocional, muy profunda e incluso un poquito dramática. Parece que lleva un poco de tu esencia, Piscis.