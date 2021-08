Los signos zodiacales son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez, simplificaremos el foco y lo pondremos en la mujer. Muchas de ellas son envidiadas por cualidades de su personalidad, como la inteligencia, la gracia, la diversión, en fin, el brillo propio que emanan. Hay 3 signos zodiacales que si los portan mujeres, deben cuidarse de la envidia y el resentimiento.

A continuación, descubre porqué estos 3 signos son envidiados y cómo lo manejan en el día a día. Según Horóscopo negro, se trata de Capricornio, Leo y Libra; tres mujeres que brillan por naturaleza.

1. Capricornio

Y sí, si sos capricorniana, sabes que todo te sale bien. No das puntada sin hilo, sos pragmática y no sueles dar medio paso en falso. Tenes que lidiar con la envidia del resto pero siempre estás enfocada en tus asuntos. No les das cabida a lo que no te suma, está en tu escencia. La gente no tolera que seas tan inteligente, que siempre busques la eficiencia en las cosas y que seas tan determinada. Tenes un objetivo y vas automáticamente tras ello, algo que no todos los signos tienen. Sos inquebrantable.

2. Leo

Ella es Leo, la que brilla por naturaleza, el centro de atención, la que siempre busca la manera de sobresalir, no para darle gusto a nadie sino para cumplir sus propias expectativas. Dicen que es egoísta, la envidian porque no toleran que se ponga en primer lugar y el foco esté puesto en ella. Es la que no le importan las críticas, y por el contrario, "de la envidia nace su fama". Todos la admiran, la llenan de elogios y eso no es agradable para el resto.

3. Libra

Un minuto de silencio por todas las personas que se han sentido inferiores cuando una mujer Libra se les planta en su vida. Ella es así, temeraria, brillante y hermosa. Sabe que sus cualidades se vuelven hipnotizantes para cualquiera y aprovecha su sencillez y la manera profunda con la que encanta a su alrededor. Enamorar es lo suyo. No hay quien se resista ante su encanto, su mirada y su bondad. Desde luego, no todos pueden aceptar que su energía es brutal y ahí es cuando las envidias empiezan a rondar. Hay quienes se acercan para destruirte, y tenes que tener cuidado. A veces hay que dar pelea y defenderse.