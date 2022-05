Desde el momento en el que las personas llegan al mundo, los astrólogos determinan a cada uno en un grupo de signo zodiacal dependiendo la fecha de nacimiento. En base a esto cada signo tiene sus propias características que lo hacen único y definen la personalidad.

Un rasgo fundamental de todos los seres humanos es el miedo, pero no el típico temor que tienen todos los niños a las alturas o a la oscuridad. Cuando se nombra el término "miedo" abarca todo tipo de espantos que pueden reflejar la manera en la que uno se maneja en la vida, por eso es importante conocerlos.

El miedo es un rasgo que define la manera de actuar de los signos.

Un claro ejemplo es el miedo al fracaso, a tomar decisiones importantes, entre otras. Más allá de que no sean los miedos más escuchados, son válidos y están determinados para la forma en la que uno vive. Los signos más miedosos son Cáncer, Tauro, Piscis, Virgo y Aries.

Cáncer

Las personas de Cáncer son caracterizadas como las más miedosas del Horóscopo. Tienen terror al fracaso y esto los paraliza en el momento que tienen que hacer las cosas. Por esa razón, siempre dejan que las cosas pasen para no enfrentarse a los problemas.

Son seres muy protectores y sensibles, pero sobre todo desconfiados, inseguros e indecisos. Según los especialistas, los de este signo son de buscar siempre lo que quieren, pero el miedo permanente a perder a las personas que quieren siempre los frustra.

Tauro

Los pensamientos de Tauro nunca ayudan en nada y les termina jugando una mala pasada. Siempre están sobre pensando las situaciones, por eso temen a los cambios que pueden haber en sus vidas. El terror a lo que pueda pasar si salen de su zona de confort los desalienta constantemente.

Lo bueno de este signo es que intentar salir adelante ante cualquier inquietud. De todas formas, el cambio inesperado de agenda los pone muy nerviosos por la posibilidad de que su vida se convierta en un caos.

.

Piscis

Las personas nacidad bajo este signo son muy malas para tomar decisiones importantes. La inseguridad que manejan los vuelve indecisos y provoca que tengan miedo para hacer una elección. Ellos nunca saben si está bien o no sus determinaciones.

Son poco firmes, es decir van atrás de la opinión de lo que dice la mayoría. Esto suele confundirlos y hacer que se sientan perdidos en los asuntos de relevancia que tienen que optar por algo. Todo esto hace que pierdan grandes oportunidades.

Virgo

Virgo es muy reflexivo, pensativo, analista o cualquier otra palabra que se parezca a este significado. Cuando se trata de tomar una decisión que sea para su futuro no lo pueden hacer de manera rápida. Es importante respetar su tiempo para que puedan determinar la opción correcta.

El mayor miedo de este signo es pensar que la segunda opción pudo haber sido mejor que la primera. Los astrólogos suelen definir a los de Virgo como personas prácticas y analíticas.

Aries

Los de Aries son individuos muy demandantes. Es un signo que se caracteriza por llevarse el mundo por delante, pero su gran miedo es pensar que el otro puede ser mejor que ellos mismos.

Por eso, no pueden actuar con cierta libertad y los lleva a no pensar de manera correcta una decisión para sí mismo y para los demás. No pueden pensar ni un segundo en que algún aspecto de su vida esté relacionado a la frustración.