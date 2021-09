La astrología permite conocer en profundidad las características de la personalidad, desde hace un tiempo se dice que los individuos son mucho más que el signo solar bajo el cual nacieron.

Al conocer la carta natal se pueden evidenciar aspectos en cuanto a los planos afectivos, laborales, profesionales, económicos y traviesos. Hay cuatro signos del zodíaco con los que las travesuras y diversión no faltarán.

¿Cuáles son los signos más traviesos?

Sagitario

A los sagitarianos se los conoce por su buen humor, les gusta divertirse, reírse y la mayor parte del tiempo tienen una actitud positiva. Hacen lo necesario para que otros estén alegres, por lo tanto, acuden a su gracia para arrebatarles una sonrisa a las personas que los rodean.

Además son hábiles mentalmente para planificar chistes y bromas al instante. Tienen buenas ideas que son motivo de alegría, esto lo tienen en cuenta sus amistades y saben que tener a un sagitariano en la fiesta es garantía de diversión.

Acuario

Aunque esté caracterizado como uno de los signos más fríos y poco sociables, con sus amistades y amigos son todo lo contrario ya que se muestra alegre y divertido. Los acuarianos disfrutan de hacer bromas para alegrar y hacer reír.

Aunque también son precavidos para esto, apenas noten que su gracia no divierte dejarán de hacerlo para que no haya incomodidad. Saben hasta qué punto ser chistosos y se detienen a tiempo para que no afecte las relaciones con familia y amigos.

Libra

Los librianos disfrutan mucho el pasar tiempo con sus amistades y familias. Son sociables y el alma de las fiestas por su costado divertido y chistoso. Una buena anécdota para ellos es motivo para recordar y revivir las carcajadas.

Saben cómo reírse de los otros sin herir sus sentimientos, por ello se los considera como el payaso del grupo. Hacen reír hasta al más malhumorado, son ocurrentes para esto.

Leo

Un Leo por naturaleza es un signo de buen humor, además tiene su costado bromista que está bien definido. Juegan con las personas, les hacen chistes. En ocasiones su sentido de la gracia puede mostrarse como agresivp, pero los leoninos no dirán que están equivocados.

Con un Leo cerca habrá risas garantizadas y la diversión no faltará. Buscarán la forma de hacer reír con sus chistes.

