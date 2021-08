El amor en una relación de a dos puede estar atravesado por distintas situaciones que generen dudas, celos, aburrimiento, preocupación, u otras sensaciones. Es por esto que los especialistas afirman que la clave para que una pareja se sostenga con el tiempo es mantener una buena comunicación.

De los 12 signos del zodíaco, dos se destacan por sobre los demás a la hora de cuidar la pareja.

Muchos creen que es fácil serle fiel a alguien, pero en realidad esto no es tan cierto. Cada persona con su respectivo signo zodiacal tiene una personalidad distinta, y así como hay quienes no pueden controlar sus impulsos y deseos, otros transmiten serenidad y tranquilidad a sus parejas por naturaleza.

Te contamos cuáles son los signos más fieles e infieles del zodíaco.

Escorpio

Los de Escorpio son personas sensuales por naturaleza, no pueden evitar atraer miradas con sus hipnóticas apariencias y su fuerte carácter. No dejarse llevar por las tentaciones y serle infiel a sus parejas puede resultar una tarea titánica para los regidos por este signo. Eso sí: si son víctimas de la infidelidad, prepárate porque desatan su furia sin pensarlo.

Libra

Este es un signo que duda mucho las cosas antes de actuar. ¿Engaño o no? ¿Se dará cuenta? ¿Es lo que quiero? ¿Por qué? Son personas que tienden a vivir muchas fantasías en sus mentes durante años y que crean con facilidad escenarios imaginarios. No obstante, rara vez se animan a llevar estos sueños a cabo. Son miedosos y justos, no querrán poner en peligro su relación. Pero en el caso de que así sea, sabrá tener su relación secreta de una manera tal que no interfiera con su vida personal.

Los de Escorpio y Sagitario son los signos a los que más les cuesta ser fiel por su naturaleza.

Cancer

Las personas de este signo son coquetas, atractivas, fuertes y muy sensibles. Esto es: podrían atraer fácilmente a cualquiera en el que tengan interés, y les gusta mucho jugar con el fuego. No obstante, una vez que se enamoran, no engañarán jamás. Se trata del signo más fiel del zodíaco, puesto que cuando el amor verdadero llega a su corazón, entregan el 110 por ciento. Además, se tratan de personas que buscan rápidamente echar raíces y mirar hacia el futuro en una relación.

Tauro

La estabilidad es lo que más desea este signo. No temen ser engañados porque creen en el ida y vuelta de las energías. Siempre están dispuestos a dar lo mejor de sí para que la pareja encuentre la felicidad y la tranquilidad. Los terceros no interferirán en una relación taurina, pero sí lo hará el aburrimiento o la poca dinámica en la misma.

Sagitario

Este signo de fuego tiene el don de ser uno de los más apasionados y divertidos de todos para una relación, pero el mal de ser muy aventureros e independientes. Los de Sagitario no pueden sentir que su libertad está siendo coartada, y lo más seguro es que se deje llevar por la pasión y se busque a alguien más afín a su personalidad si esto pasa.