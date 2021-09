Así como hay ciertas personas que nacieron con el 'don' de la moda, hay otras a las que simplemente no les importa en lo más mínimo si sus prendas "combinan" entre sí o no. Ya sea que estés entre el grupo que tiene el outfit perfecto para cada ocasión o entre los que no tienen reparo en salir a la calle con una camisa floreada y un pantalón escocés, la astrología puede tener la respuesta.

Es que los signos del zodíaco también pueden predecir para quiénes el estilismo forma parte de su esencia y quiénes carecen de esta habilidad.

Estos son los signos que peor se visten

ARIES

Si conocés a algún ariano sabrás que lo que más les importa es ‘lo de adentro’ y como eso no se puede vestir… Creen que no importa en absoluto todo lo que tiene que ver con la estética, si no está relacionado con su esencia, es por esto que suelen dejar su aspecto físico para el final.

TAURO

Si le preguntás a un taurino cuál es el color de la temporada, probablemente te cualquier cosa. Es que no suelen estar al tanto de la moda ya que lo fashion no forma parte de sus prioridades. Por un lado, les cuesta combinar y elegir las prendas que lo favorecen según su tono de piel y tipo de cuerpo y por otro, suelen preferir prendas deportivas y casuales cuyo eje principal es la comodidad.

LEO

A los Leo les encanta llamar la atención, y suelen utilizar la indumentaria para lograrlo. El problema es que no siempre optan por los mejores estilos y esa necesidad de ser el centro de atención puede terminar en una emergencia fashionista. Si tenés un amigo de Leo, recordale que a veces “menos es más”.

ESCORPIO

Si ves a alguien durante una semana con las mismas zapatillas y para colmo sucias: alerta escorpiano. No suelen estar pendientes de la imagen que proyectan porque tienen una personalidad centrada en lo carnal y las pasiones. Su lema de vida es: “lo mejor de la vida se hace sin nada de ropa”.

ACUARIO

En cuanto a la moda, Acuario es similar a Leo. Disfruta de ella y disfruta tanto que no sabe cuándo es el momento de decir basta. Las acuarianas aman los anillos, pulseras, collares, aritos y miles de accesorios pero suelen abusar de ellos y terminan siendo un exceso. Si sos de acuario, prestá atención a lo que te pusiste antes de salir y evaluá si se puede prescindir de algo.