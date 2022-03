El miedo es una sensación que experimenta cualquiera desde muy temprana edad. Cada uno posee un miedo particular, y puede tomar distintas formas y provocarnos mayor o menor pavor según el contexto.

Lo importante es saber reconocerlo para evitar que en los momentos en los que se presenta se te paralice ni te deje avanzar hacia tus metas. En esta nota, vas a descubrir qué es lo que más temés según tu signo del zodiaco. Seguí leyendo y conocé el desarrollo del Horóscopo Negro sobre este tema.

Los temores de cada signo, según el Horóscopo Negro.

ARIES

Aries es un signo muy impulsivo y con un carácter muy fuerte. Le tiene miedo a sí mismo porque tiende a alejar a los demás con esos ataques de sinceridad sin filtros. Siente que a veces es demasiado directo y hace que la gente que la quiere se aleje porque le hace bastante daño. Esto le provoca miedo no poder controlar su lengua y hacer más daño de la cuenta. Deben intentar pensar antes de hablar y todo irá mejor.

TAURO

Los nativos de este signo son personas muy decididas que no temenafrontar todo lo que se les ponga por delante. Es más, luchan como nadie para cumplir todos tus sueños, pero es verdad que a veces dudan demasiado. Lo que más miedo les da de sí mismos es que sus dudas le impidan salir a perseguir lo que realmente quieren. No se obsesionen con esa idea porque al final, lo único que hacen es atraer las cosas.

.

GÉMINIS

Cuando Géminis duda y no se decide, entra en pánico. Son personas muy activas que adoran estar de un lado a otro y hacer siempre lo que te da les gana. Son curiosos y les encanta vivir la vida, pero su tendencia a no saber qué necesitan les atormenta. Si quieren vivir libres y en paz, no tiren la toalla y déjense llevar por sus impulsos un poco más.

CÁNCER

Cáncer tema nunca poder cambiar sus patrones. Esto le produce pavor de terminar acabando rodeado de relaciones tóxicas. Quiere cambiar y dar un paso al frente para quitarse toda la mugre de encima, pero en su interior hay algo que no se los permite. Son un signo fuerte, no lo olviden, así que, a poner manos a la obra y por mucho que les cueste, resistan.

LEO

A Leo le encanta llamar la atención, pero le da miedo acapararla demasiado y eclipsar a personas que también se merecen su momento de gloria. Saben que casi siempre son el centro de atención, pero les da miedo parecer demasiado egocéntrico. Son generosos y no quieren dar esa imagen de sí mismos. Intenten dejar brillar a los demás un poco más y no quieran ser siempre la estrella.

VIRGO

Los virginianos son tan perfeccionista que tienen miedo de que su perfeccionismo les impida incluso intentar alcanzar sus sueños. A veces se ponen a pensar y creen que no estan haciendo las cosas como deberían. Eso de querer hacerlo todo perfecto hace que pierdan cosas maravillosas, así que, intenten dejarse llevar un poco y no piensen demasiado.

LIBRA

Libra tiene mucho miedo de que su amabilidad haga que se confundan con una persona débil y quieran aprovecharse al máximo de ellos. Son generosos, siempre estan pensando en los demás, pero ha llegado un punto en el que les da demasiado miedo dar de más. No quieren que se aprovechen, y para eso, mantengan la distancia con las personas que crean que tienen que mantenerla y todo irá mucho mejor.

ESCORPIO

Escorpio, teme que su necesidad te desprender su pasión en todo momento le impida disfrutar de la compañía de la otra persona de otra manera. A veces siente que no puede pensar en otra cosa que no sea en esos momentos de pasión. Intenten centrarse en vivir el día a día y hacer planes que estén fuera de la cama, lo agradecerá la persona que tengan al lado, pero ustedes lo vas a agradecer mucho más.

.

SAGITARIO

Sagitario le teme a que el dolor de tu pasado le impida amar plenamente en su presente y su futuro. Tiene ganas de abrir su corazón y amar libremente, pero el miedo a sufrir de nuevo lo impide. Son fuertes y saben que son capaces de todo, por eso no pierdan la esperanza. Saben que tarde o temprano darán con la solución y podrán amar libremente sin pensar en nada más. Sean ustedes mismos y dejen que la vida los vaya sorprendiendo.

CAPRICORNIO

Capricornio siente temor de que su zona de confort detenga su crecimiento y les impida florecer. Saben que tienen miles de cosas que descubrir y hacer, y para ello, tienen que salir de su zona de confort. Intenten no pensar demasiado y dejense llevar, porque saben qué es lo que tienen que hacer. No dejen que esa tendencia capricorniana de querer controlarlo todo les arruine la oportunidad de crecer como persona y conocer mundo.

ACUARIO

Acuario teme que su tendencia a huir del compromiso sea para siempre. No tiene miedo a vivir solo porque no te hace falta nadie para ser feliz, pero la idea de no tener a alguien en quien puedas confiar al 100% tampoco le gusta. Intenta trabajar en ello y no dejes pasar la oportunidad de abrirte a alguien que puede ser el amor de tu vida. Acuario, sé como tú eres en todo momento y no tengas miedo de nada.

PISCIS

Los de Piscis tienen miedo de no aprender nunca a respetarte a sí mismos y terminar conformándose con algo que no se merecen. Tienden a dar todo tu amor sin pedir nada a cambio y saben que tienen que hacer algo para cambiar esa tendencia, pero les es muy complicado. Piscis, no te olvides de que te mereces todo lo mejor de este mundo, así que, ponte manos a la obra y no esperes a que las cosas caigan del cielo.

Fuente: www.horoscoponegro.com