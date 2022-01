La posición y los movimientos de las estrellas en el firmamento (el Sol, la Luna y los planetas del sistema solar) rigen sobre muchos aspectos de nuestra vida. Y al igual que ellos, sus efectos sobre los diferentes signos del zodíaco mutarán con cada rotación y movimiento, semana a semana. Para conocer la fortuna que traen los próximos días, está el horóscopo semanal.

La temporada de Capricornio sigue siendo la predominante, pero durante esta semana tendremos al primer Mercurio retrógrado de 2022. En esta ocasión, se dará sobre Acuario, posición en la que está el planeta actualmente, pero retrocederá hasta Capricornio. El fenómeno ocurrirá a partir del viernes 14 de enero, y afectará a todo lo relacionado con la tecnología: podremos esperar problemas electrónicos, equivocaciones en emails y mucho más.

.

Aries

La semana iniciará con una emocionante innovación en el área laboral, donde la clave será aprender a convivir incluso con quienes no se llevan bien. La vida no es siempre como uno quiere y la gente tampoco lo es ni debe serlo. Para no perder futuras oportunidades, procurar organizarse y poner mayor expectativa aún en las cosas que no los seducen demasiado.

En el plano emocional, un sentimiento nuevo aflora en ustedes que busca equilibrar las emociones. Les resultará difícil poder sincerarse con esa persona a la que quieren. Debemos aprender a reconocer que la verdad es la primera posibilidad que tienen las cosas de solucionarse. El sábado será el día ideal para estos nativos marcianos.

Color de la semana: azul

Tauro

En el amor, deben aprender a no estimular una relación si no tienen objetivos profundos. La verdadera sensación de amor llega a sus vidas de la mano de alguien que no esperaban. Estar abiertos a las propuestas del destino y saber decidir sobre ellas siempre.

La claridad en sus pensamientos los hará tranquilizarse frente a problemas que surgen a nivel familiar. Toman seguridad en el plano laboral, corrigiendo un error y comenzando una nueva etapa. Para terminar bien la semana, procurar concentrarse en las obligaciones del hogar. Traten de evaluar en quiénes depositan su confianza, no siempre la gente puede guardar silencio.

Color de la semana: verde claro

Géminis

Corazón amplio y con ganas de amar. Cada comienzo de una relación afectiva genera expectativas, vayan paso a paso, eviten la ansiedad. Creer en lo que merecemos, buscar lo que sentimos que nos hacen bien sanamente. Aprendan a distribuir sus tiempos y no interrumpan los planes que tienen con respecto al amor.

Ayuda en la familia para lograr la tranquilidad interior que desean. No posterguen sus inquietudes internas, háganse eco de su realidad. Estarán preocupados por definir ciertas cosas en el plano laboral. Traten de motivarse a concretar por lo menos lo que está al alcance de sus manos, y sepan que una nueva etapa laboral es posible en el futuro cercano.

Color de la semana: rosa

Cáncer

Si logran esa entrevista será por el esfuerzo personal de conseguirla. Nada o pocas cosas son fáciles, el entusiasmo y la perseverancia dan el resultado. Los invitan a una reunión social que les interesará. Asumir los compromisos que podamos, no más. Cancerianos no olviden de adquirir la costumbre sana de hacer algo con el cuerpo.

La realidad familiar en mejoría emocional, no decidan apresuradamente acerca de la realización de un viaje en común. La lucidez interna natural los ayuda a resolver un problema. Usar los dones y virtudes que tengamos en pos del bien propio y del otro. Su sensación de cariño hacia una persona que conoce desde hace años puede transformarse.

Color de la semana: naranja

El primer Mercurio retrógrado del año trae problemas con la tecnología.

Leo

Logran lo que esperan a partir de conversación importante en el plano laboral. Una característica suya los hará triunfar en sus lugares de trabajo. Creer en uno y saber de uno mismo nos hace tener logros en la vida. No generen temores internos que los hagan desequilibrar los logros personales.

Los momentos de placer emocional están a punto de ingresar a sus vidas, no teman en abrir la puerta. Deberían estar más seguros de lo que desean que el otro vea en ustedes. Traten de no vacilar y de mostrar sus cosas tal cual son. No es apropiado perder la esperanza en ningún aspecto de la vida. Las dudas se deben hablar, tomarse el tiempo y emprender un diálogo con la persona en cuestión, traten de hacerlo. Tranquilidad.

Color de la semana: violeta

Virgo

Virginianos, llega momento para decidir. Una prueba afectiva alta los llevará a tomar una decisión en ese aspecto de su vida. Estar seguros de lo que sienten es el punto de partida. No se comprometan a realizar algo que luego les será difícil, salvo que logren permitirse el error. Novedad familiar que los alegra.

Una posible participación suya en un lugar de trabajo les puede traer algo más importante. Aprovechen. No demoren los trámites, prestar atención y tratar de hacer las labores necesarias como para poder estar al día. Hacia el fin de semana logran concluir favorablemente situaciones que los tenían preocupados. Amor y familia con mucho equilibrio y paz.

Color de la semana: aguamarina

Libra

Un dato relevante llega a ustedes haciéndoles comprender que deberán tratar sus problemas laborales desde otro lado. Una cosa es buscar el reconocimiento que merecemos y otra vivir desesperado por ello. Calma. Lo que desean en el área laboral lo lograrán a partir de su firmeza y convicción.

No permitan que los convenzan de lo que ustedes saben que no es verdad. La lucha interna estará expresada en su confusión afectiva. No disimule suponiendo que está todo controlado, conéctese con su verdad. Alegría sorprendente al tener noticias que hace tiempo esperan. En las parejas comprueban que están abiertas las puertas y que la buena predisposición hacia la paz es vital.

Color de la semana: rosado

Escorpio

Energía y vitalidad traducida en el plano laboral. Sus ansias se acrecientan porque verán llegar la concreción de un sueño. El martes traerá una noticia laboral que los satisface y les levanta el optimismo. Una actividad nueva los aliviaría en sus tensiones.

Un encuentro más que interesante los hará replantear sus maneras de encarar las relaciones afectivas. Traten de minimizar el contenido emocional que ponen en cada cosa que viven. Tranquilizarse por uno y por quienes conviven con nosotros. El plano familiar con mucha unión y fortalecimiento. Análisis próspero.

Color de la semana: coral

La semana llega con importantes cambios para todos los signos.

Sagitario

Su capacidad es valorada al punto de ser fundamental en el lugar donde se desempeña. Hágase valer y pidan lo que se merecen. La cantidad de trámites que deben realizar los hará estar un poco nerviosos. Hagan los que puedan, no desesperarse y a terminar de comprender ese fin y comienzo de etapa laboral.

Un amor que se acerca, deberían permitirse por lo menos tratar de ver qué les pasará. Las familias con sorpresas positivas que abren un margen más alentador en el plano financiero. Tranquilidad. Los proyectos repasados y razonados les darán el punto clave para llegar al éxito.

Color de la semana: plata

Capricornio

A veces tenemos que dejar que los demás puedan resolver sus problemas solos. Traten de no poner todo en sus hombros. No despierten falsas expectativas en la persona que ustedes saben que tiene un alto compromiso emocional con ustedes. Lograrán que se cumplan ciertos objetivos que tienen en el plano económico.

No está todo dicho en el área laboral, hay papeles que hablan a su favor y un posible cambio de rumbo. Organizan sus pensamientos y logran decidir sabiamente en cuestión financiera. Sus conveniencias laborales los llevarán a postergar un proyecto que por ahora no es muy seguro. Tener en cuenta: hacer las cosas con tranquilidad.

Color de la semana: lavanda

Acuario

Concentración en proyecto que lleva a cabo con persona amiga. No deberían negarse a ustedes mismos lo que esa persona de su entorno laboral les genera. La sinceridad en los sentimientos es la llave de nuestra libertad. Le ofrecen algo nuevo a nivel laboral: para un acuariano es muy tentador cualquier desafío, traten de ver si les interesa.

Deberán sentir la tranquilidad que les están transmitiendo en el plano afectivo. Renuevan sus esperanzas con respecto a una relación amorosa. Todo es cuestión de observar y comprobar. Cuando pensamos que las cosas están perdidas, debemos darle la posibilidad a la vida de mostrarnos que no siempre es así. Tener en cuenta: reconocer.

Color de la semana: sandía

Piscis

Una posible crisis afectiva les hará sentir que renacen. Saber que a veces nos atamos a personas que no son positivas para nosotros. No todo está perdido, traten de luchar por lo que quieren. Hay una situación interna suya que deberían solucionar. Hacerse cargo de las propias fallas y transmutar dolor.

Una conversación los llevará a decidir por ciertas cuestiones pendientes en el plano económico. Deberán resolver una cuestión de papeles, consulten personas idóneas. Su parte laboral mejorará con el tiempo. Saber esperar a que las cosas den su propio veredicto. Piscianos profundicen detalles antes de dar un paso valioso en el plano financiero.