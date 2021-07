Los signos zodiacales dicen mucho de uno mismo. A la hora de asesorarnos, buscar consejos y prevenir el futuro son los mejores aliados. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, nos hablan de la composición de nuestra personalidad y aquí es donde podemos encontrarnos con cosas que no nos agraden o no querramos admitir.

De hecho, es posible afirmar que el rubro más polémico es el amor ¿Encontraré mi pareja ideal? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué cosas tengo que mejorar para que me vaya bien? ¿Cómo hago para enamorar a alguien? Son todas preguntas que nos hacemos, y muchas son en pos del otro. La mayoría tienen que ver con cómo encontrar el amor o una vez que se tiene, cómo mantenerlo. Nunca nos enfocamos en nosotros mismos, ni en en qué efecto generamos en el otro una vez que la relación terminó.

Como el "pasado está pisado", lo dejamos atrás y no nos suele interesar cómo es nuestra versión siendo ex pareja. Por más que lo ignoremos, hay varios factores a tener en cuenta: cómo nos comportamos siendo "Ex", y qué huella dejamos en el otro. Según "Horóscopo Negro", estos son los efectos que cada signo generó en su ex pareja.

Aries: inspiración

Sos el tipo de ex difícil de superar. Provocas esos sentimientos que siempre regresan. La energía con la que inspiraste a tu pareja es la razón por la que no dejan de pensar en ti. Ahora esa persona ha perdido su brillo, pero no estás dispuesto a volver con quien no te valora.

Tauro: un antes y un después en su vida

Si hay una razón por la que Tauro marca un antes y después en la vida de las personas, es porque no es fácil encontrar a alguien tan leal y que le haga honor a la estabilidad. Más que un amor, fuiste un confidente de tu pareja y le costará encontrar a alguien igual.

Géminis: te recuerda en la adrenalina de un nuevo reto

Van a querer disfrutar de hacer locuras con alguien más y en ese momento se darán cuenta que nadie más podrá ocupar tu lugar. Eres el tipo de ex que echan de menos porque llegaste a romper con sus límites, los invitaste a atreverse, a indagar en lo más profundo de su ser para luchar por lo que realmente quieren hacer en esta vida.

Cáncer: siente tu rencor

Si las cosas resultaron mal, tu parte rencorosa toma el control y lo único que quieres es sacar a esa persona de tus días. Cortas de tajo, aunque te duela el corazón. Eres de los que lo da todo, el alma incondicional que siempre está lista para darte una mano, ahí es cuando te extrañan, justo cuando no pueden más.

Leo: supiste ser su mejor amigo

Eres orgulloso y lo sabes. Cuando se trata de relaciones nadie te gana a la hora de poner un punto final. Desde el principio dejas claro que eres un signo demandante y que no estás para conformarte con las migajas de nadie. Dejas huellas en lo más profundo, porque te conviertes en el amigo de tus parejas, porque la forma en que trabajas duro para lograr lo que quieres se contagia y ahí es cuando más te recuerdan.

Virgo: no encontrará a nadie que le de tanta prioridad

Dejar ir a un Virgo de tu vida, es despedirse de algo privilegiado, ¿Cómo le dices adiós a quien te lo dio todo? Tal vez no sea el signo más romántico del zodiaco, pero cuando se entrega lo hace sin miedo a nada y eso es lo que se echa de menos. Como ex dejas huella, porque difícilmente encontrarán a alguien que les dé tanta prioridad. Vigo agradece librarse de alguien que no era para él, pero siempre terminan buscándolo de nuevo.

Libra: el más difícil de superar

Libra es quien llega a tu vida para dejar huella en los secretos de tu memoria. Es ese amor del que prefieres no hablar porque te duele aceptar que ya no es parte de tu vida. Es la persona que tiene la gallardía de recuperarse después de una ruptura y ponerse más hermosa que nunca. Libra arranca la página sin miedo, no es un signo que esté dispuesto a lidiar con amores que van y vienen, es determinante y eso hace que lo extrañen el doble.

Escorpio: le enseñaste a amar profundamente

Escorpio puede flaquear después de una ruptura, pero siempre termina levantándose. Es el signo que cuando te saca de su vida no hay vuelta atrás, incluso si le ruegas o te sigue amando, no va a regresar a tu toxicidad. Escorpio deja huella porque es quien te enseña a amar de una forma profunda, ese amor que no exige, que acepta por encima de todo y que abraza la lealtad como si no hubiera un mañana, no cualquiera te da algo así.

Sagitario: querrán aunque sea una amistad

Si hay alguien que sabe que poner límites es sano, sin duda, estamos hablando de Sagitario. Sin embargo, lo echan de menos porque se vuelve un gran amigo y justo cuando sienten el deseo de contarle todo se dan cuenta que ya no es posible. Necesita pasar un tiempo para confirmar si aún te dará su amistad.

Capricornio: sabe que ya no tiene lugar en tu vida

Son pocas las parejas que saben lidiar con la forma en que Capricornio establece sus emociones. La verdad es que no pierden el tiempo, se enfocan en lo que quieren y estructuran todo porque están seguros de que desean algo a largo plazo. El problema es cuando concluye la relación y sus exparejas creen que pueden volver como si nada, pero se encuentran con su frialdad, esa que te grita que ya no mereces un asiento en su vida.

Acuario: sabe que no das segundas oportunidades

Acuario no se va a derribar por un desamor, puede qud te haya querido con toda su alma, pero se prefiere por encima de todo. Nunca sabes la resiliencia que hay en su corazón. Acuario es un signo independiente, sobre todo, emocionalmente y cuando te muestra su lado vulnerable te terminas enamorando, pero si se acaba todo ya no tienes oportunidad y ahí es cuando te ganan las lágrimas.

Piscis: pretende volver a tu vida como si nada

No te dejes llevar por las apariencias, el hecho de que Piscis sea un signo dulce, romántico y entregado, no significa que puedes terminar con él y volver a su vida como si nada hubiera pasado. Es un signo amable, pero de ahí a que permita que le veas la cara hay una brecha enorme. Piscis ama con el alma, pero te deja ir con la misma fuerza. Lo único que recibirás de sus labios es un poco de aliento para que puedas continuar sin él.