El 2022 es el año del Tigre del agua, aunque este comenzará a regir desde el próximo 1 de febrero con la celebración del Año Nuevo chino. Los seguidores de la astrología oriental están pendientes de las predicciones que los astros tienen para ellos y cómo la renovación de energías impactará en ellos en áreas como el trabajo, el dinero y -en especial- el amor.

El Tigre del agua traerá consigno algunas tensiones que se desarrollarán en diversas áreas de la vida cotidiana, ya sea en términos de buena o mala suerte. En este sentido, algunos animales del horóscopo chino no serán muy afortunado en el signo.

.

¿A qué signos del horóscopo chino les irá mal en el amor?

Buey

Es el segundo animal del horóscopo chino. Los nacidos bajo este signo vivirán este año nuevas aventuras y estará presente en ellos el constante replanteo de algunas situaciones de su vida, pero el amor es una de las betas que estará en falencia este 2022. Sin embargo, en lugar de ello contarán con la capacidad de incrementar su organización.

Tigre

El protagonista de este año no será uno de los signos afortunados en el amor. Los nacidos bajo este animal tendrán que hacerle frente a situaciones del pasado que creían olvidadas, esto podría provocar cierta inestabilidad y dificultades para dejar definitivamente los fantasmas en el pasado.

Cabra

Para los nacidos bajo el signo de la Cabra surgirán algunos imprevistos en cuanto a su faceta amorosa. Este 2022 habrá un poco de inestabilidad en sus emociones, por eso es importante saber cómo controlarlas y que además tengan en cuenta los sentimientos ajenos. Deberán prepararse para vivir momentos alegres y tristes.

Gallo

Los Gallo este 2022 tendrán puesta la cabeza en otros objetivos, como el trabajo o el dinero. En sus planes no hay lugar para pensar en el amor o establecer vínculos por el momento, eso no quiere decir que descartarán a otras personas, pero saben que la prioridad está puesta en ellos mismos y no en la otra parte.

.

Cerdo

El último animal del horóscopo chino tendrá un 2022 plagado de enormes cambios, algunos los esperaba con ansias y deben estar preparados para cuando llegue el momento. Sin embargo, deberán realizar un balance sobre su situación personal y contemplar qué importancia tiene para ustedes el amor y cuidar su salud.

¿Qué signo soy en el horóscopo chino?