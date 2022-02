El horóscopo chino está dividido por sus 12 animales del zodíaco que representan a las personas. En comparación al horóscopo occidental, el de China tiene en cuenta el año de nacimiento, no el mes. Año a año se festeja el Año Nuevo Chino y es una tradición muy particular para el país. Además, cada año varía según el animal que le toque ser su gran ciclo. Por ejemplo, ahora es el año del Tigre de agua.

Los animales que están establecidos durante todos los años son: búfalo, caballo, cabra, cerdo, dragón, gallo, gato, mono, perro, rata, serpiente, tigre. Cada semana trae nuevas predicciones para los animales del zodíaco. Según los especialistas, cada especie tiene sus particularidades a la hora de estar en la intimidad con su pareja.

Búfalo

Son aquellos nacidos en los años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. La mujer perteneciente a este grupo es muy sensual, atenta, tranquila y muy cariñosa a diferencia del hombre que disfruta del sexo todo el tiempo y es menos demostrativo.

Caballo

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 son los años de las personas que forman parte de este animal. A comparación de las mujeres búfalo, las que son caballo son muy diferentes: ellas tienen ganas de tener sexo constantemente y son muy intensas en la cama. El hombre es de tener sexo fácilmente, pero a comparación de la mujer es más tranquilo.

Cabra

El hombre se caracteriza por ser una persona seductora, le gusta ir y encarar a la mujer para atraer toda su atención. Las mujeres no saben medir su intensidad a la hora de estar en la intimidad con su pareja. Las personas nacidas en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 son cabra.

Cerdo

A las mujeres les encanta conseguir por cuenta propia la atracción masculina, saben cómo usar sus encantos y siempre tienen la palabra justa para llamar su atención. Los hombres tienen más de una personalidad y nunca se termina de conocerlos por sus mil personalidades.

Dragón

Para las mujeres nacidas en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, el sexo no es fundamental en su vida. Les gusta recibir y dar amor, pero no se mueren por ir a la cama con su pareja. Suelen ser personas que les gusta dirigir su vida. Por lo contrario, el hombre se destaca por su deseo sexual y amor al placer.

Los 12 animales del horóscopo chino.

Gallo

Son los que salieron al mundo en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Este animal se caracteriza por estar en llamas constantemente. El horóscopo chino afirma que tanto el hombre como la mujer son muy apasionados. La diferencia es que las mujeres son más seductoras y a los hombres les gusta tomar la iniciativa.

Gato

En este caso, la mujer no busca a alguien que le interese tener sólo relaciones sexuales con ella. El sexo femenino busca un compañero que sea romántico y esté en los detalles que requiere. El hombre tiene una imaginación muy amplia y eso es lo que lo lleva a la cama muy rápidamente.

Aquellos que nacieron en 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023 pertenecen a este animal.

Mono

Si llegaste al mundo en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 pertenecés a este grupo. Los hombres son muy graciosos y esta es su manera de conquistar a su pareja. La mujer tiene características muy particulares: su belleza exterior e interior la convierten en una persona atractiva en todos los sentidos.

Perro

Los hombres pueden parecer muy introvertidos a primera visa, pero eso es solo una falsa imagen porque en la intimidad son todo lo contrario. Las mujeres son muy soñadoras y esperan al indicado para entregarse completamente.

Aquellos que salieron de la panza de su madre en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 son perro.

Rata

Las mujeres tienen mucho cuidado a quien entregar su cuerpo, no se les escapa nada de su vista. Los hombres muestran mayor facilidad para excitarse.

Serpiente

La figura femenina suele caracterizarse por ser sexy. Tanto el hombre como la mujer son personas fieles a sus parejas, apasionados en el sexo y en el amor. Las personas nacidas en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 son serpiente.

Tigre

El hombre es un ser muy dulce que no puede sentir atracción por cualquier persona, más si es una persona fría que no demuestra sus sentimientos. Al igual que los hombres, las mujeres tampoco pueden llegar a tener intimidad con cualquiera, pero no porque sean tiernas. La razón es que a ellas les importa mucho el estatus social de la pareja.

Si naciste en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 sos Tigre.