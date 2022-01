Este 1 de febrero se celebra el inicio del Año Nuevo Chino, un nuevo ciclo que se extenderá hasta el 21 de enero del 2023 y promete mucha prosperidad y abundancia. Al ser el año del Tigre de Agua, aquellos nacidos bajo este signo se verán especialmente beneficiados; para los demás signos, sin embargo, la fortuna tiene otros planes.

El inicio de un nuevo ciclo siempre es sinónimo de cambio, y el año del Tigre de Agua no es excepción. Para cuatro de los signos del horóscopo chino, sin embargo, estos cambios no anticipan ser positivos en el amor, donde la fortuna señala que no llegarán a cumplir sus expectativas:

Cerdo

(Nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031)

Tu valor y entusiasmo serán tus mejores compañeros en el siguiente año, sin embargo, las relaciones de pareja te distraerán de la realidad, así que asegúrate de que el enamoramiento no distorsione lo que de verdad sucede y lo más importante; idealice a tu pareja.

Tu entrega y renuncia a tus intereses por satisfacer a quienes amas podría traerte ciertos inconvenientes y atrasos en tus proyectos de vida, organízate y prioriza tus cosas. Por ser espontáneo y confiado puede que te traicionen y es algo que te afectara mucho, pero deberás reponerte pronto y salir adelante.

Cabra

(Nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027)

En 2022, la fortuna general de la cabra es muy buena. Este año darán grandes saltos de alegría, pero también de tristeza, con emociones fuertes y despedidas agridulces. Será necesario comunicarse bien en la vida cotidiana, no ignorar los sentimientos de la pareja por el bien de la relación; de lo contrario, provocará algunas crisis familiares.

Los esperan cambios de planes en los compromisos que tenían con su amor, hay muchos objetivos en pareja que no se concluirán, por lo que se recomienda no perder la calma ni la paciencia. Si creen que están con la persona correcta no se rindan, pero si dudan es momento de marcharte de esa relación.

Qué signos no tendrán suerte en el amor, según el Horóscopo Chino.

Buey

(Nacidos en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Este año, elegirán disfrutar los momentos de tranquilidad junto a la familia, obtendrán el apoyo de muchas personas en su trabajo y en su vida personal, pero deberán trabajar duro y no depositar sus responsabilidades en los demás.

Si pensaban que por fin llegaría el amor de tu vida, tristemente en 2022 no será así. Por el contrario, tendrán nuevas y divertidas experiencias que los harán olvidarse de sus expectativas para disfrutar de todas las oportunidades. En los próximos meses muchos amores fugaces se cruzarán en su camino.

Gallo

(Nacidos en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029)

Este año se visualiza muy movido para el gallo: no podrán hallar fácilmente la calma y se verán arrinconados con asuntos pendientes de años anteriores. La fortuna general de los gallos será relativamente buena.

El romance amenaza con distraerlos de alcanzar sus sueños: en los próximos meses, reflexionar con calma sobre qué tiene más valor en el presente, de esta forma decidirán en que desean invertir su tiempo. Habrá una persona que les regalará un amor muy intenso, pero también intranquilidad; deberán decidir si desean dejarla entrar a su corazón.