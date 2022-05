Hace miles de años que la comunidad china consulta su horóscopo para obtener información sobre las relaciones, los negocios y la buena fortuna en general. El zodíaco chino se guía por el calendario lunar y, al igual que la astrología occidental, tiene 12 signos; cada uno está representado por un animal.

Podemos mirar a la astrología china por las mismas razones que podríamos mirar a la astrología occidental: para comprendernos mejor a nosotros mismos desde el punto de vista de las estrellas. Al igual que la disciplina esotérica más conocida, en la astrología china cada signo animal posee un estilo de vida que influye directamente en su carácter.

.

Por ejemplo, entre los 12 animales que componen el zodíaco chino existen signos que prefieren vivir un día a día estable y dotado de tranquilidad, mientras que otros persiguen la aventura y transitan la vida bajo la filosofía del "solo se vive una vez". En este último grupo se encuentran los signos más atrevidos.

Sin miedo, pero tampoco sin reparos, estos signos del horóscopo chino prefieren vivir el día a día sin remordimientos, tomando cada oportunidad que se les presente y sin detenerse a pensar en las consecuencias. Desde decir lo que opinan sin guardarse nada a participar en los deportes más extremos, estos signos del horóscopo chino hacen lo que otros nunca se atreverían.

Los signos más atrevidos del horóscopo chino

Los 3 signos más atrevidos del horóscopo chino.

Rata

Nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Quienes estén más familiarizados con la astrología china pueden sorprenderse de ver a la Rata en esta lista, pero la inteligencia que destaca a este signo no evita que sea uno de los más atrevidos del zodíaco. Se trata de un animal infinitamente curioso, amante de lo desconocido y siempre listo para asombrarse. En su búsqueda de conocimiento, no sentirá miedo a ponerse a prueba para experimentar de primera mano todo lo que la vida tiene para ofrecer.

Serpiente

Nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013

Dentro y fuera de la astrología, la serpiente es famosa por su sigilo, pero por dentro su espíritu es libre y valiente. Aquellos nacidos bajo el signo de la serpiente no tienen miedo de dejar todo atrás para encontrar su llamado, y no dejarán piedra sin levantar en su búsqueda. La riqueza para ellos se mide con base en el número de experiencias vividas y no en los bienes acumulados.

Tigre

Nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

Por último, el signo que rige el actual ciclo lunar también se merece su puesto entre los signos más atrevidos del horóscopo chino. Apasionados como ningún otro, los nacidos bajo el Tigre disfrutan de demostrar su valentía realizando proezas y alcanzando alturas que asustarían a la mayoría. El elogio es gran parte de su recompensa, pero el placer de poner a prueba su propio valor es suficiente para empujarlos hacia los retos más desafiantes que tiene la vida.