En Argentina y otros países de Latinoamérica se ceban cientos de miles de mates al año. Se trata de una infusión de culto que representa las tradiciones nativas de la región en todo el mundo, y que puede disfrutarse tanto en solitario como en compañía. En suelo argentino, no hay nada más lindo que compartir una ronda de mates por la mañana o por la tarde.

Aunque sea una de las bebidas que más se consumen en los hogares del país –según unos estudios, más del 90%, es decir que se toman más litros de mate que de agua por persona-, cada uno lo prepara y lo toma a su manera.

En Argentina se conmemora el Día Nacional de Mate cada 30 de noviembre.

La cultura matera es muy diversa y variada, lo que hace a cada mate especial. Hay quienes lo prefieren más dulce que amargo, a otros les gustan las yerbas saborizadas, y otros moderan la temperatura del agua a su preferencia. Pero lo cierto es que, de acuerdo con la astrología, es posible saber con precisión de qué manera ceba y toma mate cada persona según su signo.

Sobre esto se trata uno de los videos más divertidos y virales del standapero y comediante Federico Cyrulnik, titulado “Los signos y el mate” (se puede ver en TikTok, Youtube e Instagram), en donde repasa las reacciones y comportamientos de cada persona según su signo zodiacal con su característica cuota de humor.

Federico Cyrulinik fue el ganador de un Martín Fierro Digital por su contenido humorístico en la edición del 2021.

¿Cómo ceba y toma mate cada signo?

A continuación, los rasgos y cualidades que determinan a cada persona que ceba mate según su signo. ¡No te pierdas el video del ganador del Martín Fierro Digital 2021 al final de la nota!

Aries

Aries es un signo impulsivo y de acción, y su impaciencia ocasiona que muchas veces el agua del mate les quede tibia por sacar la pava antes de tiempo. Entonces, muestran su mal temperamento cuando las cosas no salen como esperaban y se justifican: “Es porque estás vos y me pongo nervioso/a, pero me salen riquísimos”.

Tauro

Los taurinos pertenecen al elemento Tierra, y es por eso que se sienten tan arraigados a sus ideas y valores. Suelen ser considerados testarudos por esta cualidad al momento de discutir porque son firmes, decididos y constantes, y cuando se trata de cebar mate, son inflexibles: no permiten que se les cuestione qué tipo de mate y bombilla usar, la colocación de la yerba, o la temperatura del agua.

Géminis

Géminis es un signo complejo, apasionado por los retos y muy ingenioso. Su curiosidad lo lleva a lugares insólitos de la imaginación y muchas veces pierde el clave a tierra. Es por esto que si tomás mate con alguien de este signo, seguro te encuentres cortándole una conversación o monólogo a cada rato para recordarle que es tu turno de beber.

Cáncer

Este es de los signos más sensibles del zodiaco, de carácter dócil y retraído. Adoran compartir tiempo con sus seres queridos, pero le falta iniciativa para proponer proyectos o actividades de a muchos y llevar “la posta”. Es por esto que si te dice de tomar mate, seguro terminará queriendo que lo prepares y cebes vos.

Leo

Leo es el signo más seguro de sí mismo, y se siente feliz y orgulloso de cada uno de sus logros. Es por esto que cuando le toca armar el mate y cebarlo en grupo, no puede evitar presumir sus “dotes” para esta actividad tanto con algún comentario como en una foto para sus redes sociales.

Virgo

Este es uno de los signos más meticulosos y correctos del horóscopo. A los de Virgo les encanta tomar mate, aunque consideran que se trata de una tarea más que debe salir a la perfección. Son personas que encarnan la frustración si se les lava el mate o si el agua les quedó tibia, entre otros “errores” comunes.

Libra

Libra es uno de los signos más queridos del zodiaco por su solidaridad, su buen gusto, su diplomacia, y otros grandes valores. No obstante, a la hora de tomar determinaciones, puede sacar de quicio a más de uno. Cuando está solo no se siente acomplejado para tomar mate, pero si está con una o más personas, se vuelve torpe e indeciso: “¿Amargo, dulce, tereré? ¿O prefieren otra cosa?”.

Escorpio

Los escorpianos se caracterizan por su potencia y su fuerza emocional. Son personas que pueden permanecer calladas y estar analizando distintas situaciones y escenarios en su mente que no tengan que ver en absoluto con el lugar y el momento en el que se encuentran. Esta aura algo misteriosa los vuelve un tanto seductores y atractivos, por eso, muchos se sienten geniales cuando reciben un elogio de un Escorpio. Pero ¿cebando mates? Siempre quedan algo fríos.

Sagitario

Este es el signo más optimista y alegre por excelencia. Pocas veces se animarán a criticar un mate, porque sienten que lo importante es vivir y disfrutar el momento, ya sea en solitario o en compañía. Ceban ricos mates porque piensan mucho en crear experiencias agradables.

Capricornio

Este es un signo prudente y práctico en todos los sentidos. Capricornio no suele gustar de tomar mate. Prefieren invertir tiempo y dinero en otras infusiones, y si se preparan unos, los hacen con desgano.

Acuario

Acuario es uno de los signos más intelectuales, humanitarios y simpáticos de los 12 del zodiaco. Su pasión por la naturaleza lo lleva a buscar yerbas orgánicas, sabores originales y exóticos, y preparar mates con una concentración y una devoción inexplicables.

Piscis

Un signo como Piscis no puede preparar mates para disfrutar en compañía. Son personas muy distraídas, que siempre se les olvida algo y terminan estropeando el momento. No lo hacen con maldad, simplemente son así. Pero al momento de recibir un mate, son los más agradecidos y elogiadores.

Mirá el video: