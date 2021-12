Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en uno de los rubros más buscados en Google. A la hora de recurrir al horóscopo, mayormente es por dos motivos: el futuro, y el amor. Quien se embarca en una relación lo primero que se busca como dato de color es el signo del zodiaco de la respectiva pareja. Aqui es donde podemos encontrarnos con buena información, o mala. Si es histérico, obsesivo del orden, sensible, responsable, enérgico o peleador son todos datos que aporta el horóscopo.

Pero uno de los mejores datos a saber es cómo atrapar a esa persona que tanto queremos. Nuestro enamorado. Formar pareja no es cosa fácil y el horóscopo muchas veces puede darnos información muy útil. No brinda la fórmula mágica pero que ayuda, ayuda. A continuación te mostramos los 6 signos más difíciles de enamorar, pero también el modo de lograrlo.

Tauro

Los taurinos son por excelencia el signo que más se hace valer. No le gusta que lo pasen por arriba y su dignidad e ideales están ante todo. Siempre están con temor a traiciones imaginarias, y a ataques en los que en realidad nadie está pensando. Por eso este signo puede ser un poco necio en el amor.

¿Cómo enamorarlo?

Necesitas ofrecerles seguridad, tanto emocional como financiera. Y eso no significa que esperan que los mantengas, sino que necesitan ver que la otra persona tenga claro qué quiere con su vida para construir una relación a largo plazo.

Acuario

Son muy inteligentes y exigentes en todos los aspectos de su vida, así que no se decidirán por nada ni nadie a la primera. De por sí se creen superiores mentalmente y encontrar a alguien que esté a su altura no es cosa fácil para ellos. Tardarán mucho en analizar si dicha persona vale o no la pena.

¿Cómo enamorarlo?

Sé tú mismo y ten mucha paciencia. Si disfrutan de tu compañía, tú lo sentirás o viceversa. No intentes engañarlos o la pasarás mal, pues saben detectar una mentira a kilómetros de distancia.

Libra

Su gran problema es que les cuesta decidir y el rubro amor no es una excpeción. Son personas muy románticas y que entregan su corazón sin dudarlo, pero sólo a quien consideran que lo merece. Así que pasarán mucho tiempo solos esperando a que "el indicado" llegue.

¿Cómo enamorarlo?

Demuestra que eres una persona que sabes amar igual o más que ellos y te darán una oportunidad. Si no ven en ti suficiente interés, se alejarán de inmediato.

.

Capricornio

Son personas frías, un poco calculadoras pero a la vez analíticas y en extremo observadoras. Por lo mismo, si no les agrada algún detalle de tu personalidad de seguro te dirán adiós.

¿Cómo enamorarlo?

Llega por el aspecto intelectual, demuestra que eres una persona informada y con opinión. Les enamora alguien que tiene claro sus posturas, en diferentes temáticas de discusión. Evita los temas banales y superficiales, te descartarán al instante.

Sagitario

Atrapar a este signo de espíritu tan libre es muy difícil. Solo piensan en vivir la vida y son amantes de las fiestas, los viajes y las actividades. Les gusta vivir de viaje y no se atan a nada ni nadie. Tampoco saben tomar la iniciativa en el aspecto romántico, así que fácilmente podrían pasar mucho tiempo sin tener pareja.

¿Cómo enamorarlo?

Puedes tomar la iniciativa para que vean que el interés es recíproco. De igual manera, debes darles su espacio, porque ellos no darán el siguiente paso si se sienten demasiado presionados.

Géminis

Se aburren muy fácil de las cosas y ademas son dispersos. Es hasta dificil retener su atención por mas de 5 segundos. Si les contas algo, se quedarán a mitad de la historia. Lo mismo pasa en el amor. Les gustan muchas personas y a la vez nadie. Es un signo que mucho abarca y poco aprieta.

¿Cómo enamorarlo?

Debes ser una persona segura y demostrar que eres de confianza. De lo contrario, ellos se alejarán de ti de manera gradual hasta dejarte fuera de su vida.