Hay personas que se destacan por ser verdaderas fieras en la cama y darlo todo en cada encuentro íntimo debajo de las sábanas. No obstante, aunque a muchos les pese, también existen quienes llevan una vida mucho más tranquila en este aspecto y que no se preocupan en absoluto por su desempeño a la hora de tener sexo, o que incluso ni saben cuántas veces han tenido relaciones íntimas en el año.

La pérdida del deseo sexual, o el desinterés sexual hacia otros no es algo malo o que deba preocuparle a quienes les suceda. Tampoco está relacionado estrictamente por creencias personales o religiosas. Simplemente, para algunos, el sexo no es el centro de su vida. De hecho, hoy por hoy hay un enorme espectro de posibilidades de parejas y relaciones que incluyen esta variante.

Conocé sobre los signos del zodíaco con menos interés por el sexo.

En esta oportunidad, no nos detendremos a hablar de ellas, sino más bien en cuáles son las personas que, según su signo zodiacal, están predestinadas a tener una vida sexual más activa que otras.

Según la página web del Horóscopo Negro, es completamente natural que en la intimidad de las relaciones hayan signos del zodíaco que poseen más sex appeal y que se sienten más seguros al momento de tomar las riendas en la cama, mientras que otros, por inseguridades, miedos o la razón que fuere, no tanto.

Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis son considerados los menos calentones del horóscopo. Disfrutan mucho de su sexualidad, pero no sería un tema que realmente les quite el sueño o que los motorice. Son muy imaginativos y disfrutan de crear fantasías en su cabeza. Uno de sus objetivos, a veces, es cumplirlas, pero no son su única prioridad. Piscis en una relación ofrecerá muchísimas cosas antes que pasión y placer. Es más cariñoso que pasional, más generoso que fogoso.

Acuario

Aunque se encuentra en el puesto número 2 de los signos zodiacales menos sexuales, para él o ella nada es tabú y trata todo de manera normal. Es decir, con una persona de Acuario podrás hacer todo lo que quieras y más. Así todo, no es un signo que se destaque por ser súper pasional, aunque no quiere decir que no lo sea. Te seducirá por su inteligencia más que por su sensualidad.

Libra

Los de Libra son pasionales y calientes cuando se lo proponen, pero se preocupan más por otras cosas en sus relaciones. La dulzura está mucho más presente en sus relaciones. Se preocupa por que su pareja se encuentre a gusto en todos los sentidos. Si siente que a su amor le alta algo más de pasión y calor, Libra no durará en convertirse en la persona más hot del mundo. Asimismo, es un signo al que le gusta romper barreras y sentirse en confianza con el otro/a, pero una vez que lo logra, entrega todo y más de sí.

Virgo

Este es un signo que muchas veces asombra a sus parejas. Por fuera parece una persona fría y distante, pero por dentro es más caliente y sensual de lo que te imaginas. No se trata quizás del signo más sexy y pasional del zodiaco, pero en la cama no se defiende tan mal como todo el mundo cree. Es muy comunicativo y expresivo, lo cual suma puntos en la cama, aunque tiene problemas para innovar, y eso suele aburrir, sobre todo a los signos de fuego.

Capricornio

Los de Capricornio entran en el ranking de los menos sexuales por poco. Al tratarse de un signo tan reservado y cuidadoso con sus sentimientos, le cuesta sacar su lado más candente. Así todo, cuando entra en acción, deja a más de uno sin aliento. Es una persona que, como en todos los ámbitos de su vida, le gusta controlar la situación y dominar la relación sexual.