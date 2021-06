Estamos en los últimos días del mes junio. Pero también estamos en un momento clave para la astrología. Con el inicio de la semana llegó el Solsticio de invierno y en pocas horas arribará la luna llena en Capricornio o luna llena de fresa.

Según los astros, en estos días cada uno de los doce signos zodiacales tendrá cambios en su clima enérgico. De hecho, ante de fin de mes también sucederá la retrogradación de Júpiter, por lo que habrá que estar atento a lo que depararan los astros para estos días.

.

Aries

La Luna llena del 24 de junio en Capricornio le brindará a Aries sostén y disciplina para concretar ciertos objetivos. La impaciencia y la ansiedad le generan fugas energéticas y vacíos que se agravan cuando pretende llenarlos de afuera hacía adentro

Debe aprender a pensar de forma positiva para conocerse y no desperdiciar sus energías en aquello que no vale la pena. Esto será de gran importancia para esta semana. Además, no se distraiga de sus objetivos más urgentes y valederos.

Siempre tenga en cuenta que las decisiones que sean tomadas deberán tener como protagonista al corazón. Cuide el cuerpo, porque la Luna puede traerles dolores de cabeza y un cansancio general, producto de la ansiedad.

Tauro

Esta semana será una excelente oportunidad para poder conocer y conquistar nuevos espacios. En ese sentido, podrás realizar pequeños cambios que serán importantes en su rutina diaria y sobre todo en su filosofía de vida.

Los procesos lentos que vienen haciendo van dando frutos y si pueden evitar poner resistencias a los cambios que van sintiendo, podrán avanzar con un ritmo más rápido y consistente, sin negar o bloquear, sino abriéndose.

.

Debe simplificar procesos, pensamientos y entender que la vida no es tan compleja como la suponemos o la vivimos puede ayudarlos para sentir más seguridad en los pasos que están dando. La Luna llena en Capricornio aporta solidez.

Géminis

Es una buena semana para atreverse a tomar esas decisiones y hacer esos cambios postergados pero deseados fervientemente.La duda les podrá acompañar, pero decidan igual, y luego vayan revisando y avanzando sobre el camino.

La Luna llena en Capricornio aporta sostén y madurez. Recuperen la estabilidad y el equilibrio perdido, y permítanse accionar desde el corazón. Es una semana con energía disponible para recuperarse en la naturaleza y salir, tomar aire y renovarse.

Cáncer

El Sol transita su signo iluminando y sanando, y se suma la Luna llena en su opuesto complementario, Capricornio. Buena semana para hacer lugar a relaciones nuevas, nutritivas, llenas de amor y reciprocidad.

Para llegar a esto, necesitan hacer una buena limpieza de aquellas relaciones ya existentes que no aportan y agregan toxicidad y amargura. Tienen la fuerza necesaria para dar estos pasos evolutivos. Será una semana excelente para desintoxicar el cuerpo ingiriendo más frutas, verduras y más líquidos.

.

También para iniciar algún tipo de actividad física que las conecte con el cuerpo, como el Yoga o respiración consciente. Semana ideal para sanación con aromaterapia o reiki.

Leo

Días ideales para trabajar profundamente en su fe, expansión personal y sentido de brújula. Redefinan las búsquedas.

Comprender y aceptar los pensamientos de miedo o limitación, para luego transformarlos, será su trabajo esta semana. Estar atentos y compasivos es compatible con ser exitosos, merecedores y abundantes en todo sentido.

Es posible y se logra creyendo en ustedes mismos mientras dan pasos firmes, asistidos por la Luna llena en Capricornio. Venus ingresa también en su signo y los conecta con el placer.

Virgo

Oportunidad de afirmarse en la palabra y en la potencia de su voz, para crecer en lo personal y en lo que se propongan.

La intuición agudizada y con más profundidad, les dará una visión de rayos X y verán todo lo que sucede alrededor con más claridad. Si se sienten limitados y no generan situaciones de expansión pueden sentirse irritados o somatizar.

.

Si se han sentido desvalorizados o minimizados, es una buena semana para poner orden y límites que perduren en el tiempo, asistidos por la Luna llena en Capricornio. Retírense de relaciones donde no hay reciprocidad y donde su energía es absorbida por otros. Pongan límites para sentirse más energizados.

Libra

Durante esta semana el trabajo será sobre la aceptación de quiénes son y de una mayor autovaloración de los talentos y recursos innatos que tanto a veces les cuesta ver.

Es inútil tratar de complacer a todos y de cumplir con los mandatos o imposiciones de los demás sin perderse en el proceso.

Están emprendiendo una etapa de mayor madurez, y también mayor discernimiento, asistidos por la energía de la Luna llena en Capricornio, que les ayudará a tomar las decisiones correctas. Semanas de cambios intensos, y mayor crecimiento en todas las áreas, sobre todo en los vínculos.

Escorpio

Semana importante para reconocer y trabajar sobre las propias sombras, enojos y miedos, sobre todo aquellas vulnerabilidades que se despiertan en las relaciones sexoafectivas.

.

Para ver cambios, debemos sanar lo que ha quedado agazapado y lo que boicotea nuestro avance, y muchas veces tiene que ver con el propio miedo a ser amados. Es necesario ir a lo profundo del alma para sanar y no quedarse en lo superficial.

La Luna llena en Capricornio, en donde se encuentra su regente, Plutón, los ayuda a estabilizarse y a concretar.

Sagitario

Su regente, Júpiter, arma un aspecto armónico con el Sol esta semana, agregando potencia y autoafirmación, y moviendo energías e instándolas al cambio. Plantearse objetivos creativos será la misión semanal.

Evitar la mecanicidad en su trabajo, renovarse y salir de automatismos que las dañan. La Luna llena en Capricornio les pide hacer cambios y gestar nuevos proyectos e ideas.

La energía disponible les está pidiendo esclarecer y cambiar patrones mentales ya obsoletos y fijos que las atan y no las dejan avanzar. Deben iluminar zonas oscuras para sanar y para elegir con más consciencia los pasos que están dando.

Capricornio

Luna llena en su signo esta semana. Tendrán oportunidad de desechar viejos contratos inútiles que mantienen arraigados por miedo, y comenzar a expandirse en lo mental, emocional y energético.

Es hora de descartar lo que ya es inútil o pesado, para poder aprovechar plenamente las oportunidades que la vida les va dando. Ideal esta semana para desempolvar viejos sueños postergados y empezar a ver de qué forma irlos concretando con tiempo, dedicación y, por sobre todo, con una actitud realista y los pies en la tierra.

.

Tiempo de cambios. No descarten nada que desean por miedo al fracaso, den un paso hacia la realización que tanto anhelan.

Acuario

Marte y Venus en su signo opuesto, Leo, estarán pidiendo que se escuchen profundamente a ustedes mismos y puedan reconocer qué pensamientos son limitantes o carentes y qué pueden reformular o cambiar. Sentirán el llamado a fuertes cambios en lo vincular.

Es buena semana para ponerle valor a las palabras, contenido real a las convicciones y entender que creamos nuestra realidad a través de nuestros pensamientos y que, si son negativos, el afuera nos reflejará carencias y situaciones adversas.

Tener fe en nuestra verdad interna nos hará más fuertes y menos propensas a sentirnos desvalorizadas. La Luna llena en Capricornio les traerá grandes revelaciones, y les dará energía para manifestar ideas en el mundo real.

.

Piscis

Semana ideal para reconectarse con las emociones y para la autocompasión y cuidado. Recuperar energías al sol o en la naturaleza, y también sentarse a planificar el resto del año con orden, estructura y solidez, con la ayuda de la Luna llena en Capricornio.

Es tiempo de conectar con la misión que tienen que llevar a cabo, y con la motivación interna que los sostiene profundamente.

Erradicar pensamientos que consumen su vitalidad física es muy importante, para eso deben tener espacios de meditación o de silencio interno para poder escucharse con más claridad. Dejen que otros los ayuden, pedir no significa ser débil, significa que pueden recibir. Y estar abiertos a recibir es estar en abundancia.