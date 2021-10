Los signos del zodiaco son los mejores aliados a la hora de asesorarnos, buscar consejos, prevenir el futuro y evitar disgustos. Suelen plantear los ideales de todas las personas y así nos acercan a cómo podríamos llegar a la máxima plenitud. A su vez, el horóscopo nos habla de la composición de nuestra personalidad y a partir de aquí podemos saber innumerables cosas, desde qué signo besa mejor, quien es mas vengativo, más hipócrita, más amable hasta el más sensible, tierno y vulnerable.

Esta vez pondremos el foco en los rasgos sensuales de cada signo. Si alguna vez sentiste que no tenes el llamado "sex appeal", relee esta información para recordar que cada signo lo tiene de diferentes formas. Todo es cuestión de tener confianza en uno mismo y saber explotarlo.

En algunos signos pasa por rasgos del interior de la personalidad, como su alegría, ganas de vivir, energía y buena vibra, y en otros mas por lo estético. Pero descuida, todos tienen un poco de todo, solo que unos priman sobre otros. A continuación, según "Horoscopo negro", los rasgos más "sexys" de cada signo.

.

Aries

Su rasgo más sexy es su manera de andar en la vida. Es la manera divertida en la que pinta de colores un día gris, esa energía y ese lado insaciable que no se conforma fácilmente. Entre más cosas nuevas, para Aries mejor. Es un signo que rompe con lo convencional.

Tauro

Su rasgo mas sensual es el misterio. Son pocos los que logran dar en el punto clave para ganarse tu corazón, porque prefieres poner un muro tras otro, antes de abrir las puertas de par en par.

Géminis

Su sentido del humor sin duda. La manera en que sus palabras te llevan a otra dimensión. Su boca es sagrada, porque lo respeta todo y no necesita ofender a nadie para robarte un montón de carcajadas. Lo mejor de Géminis es que siempre quiere más.

Cancer

Su generosidad. Es claro que destacas del resto, porque transmites esa sensación de hogar, las personas que deciden estar a tu lado encuentran en ti protección, profundidad, valentía para amar aunque el miedo esté presente.

Leo

Su originalidad y autenticidad. A Leo no le importa ganarse la aprobación de nadie, simplemente se lanza al ruedo cuando lo siente y eso enamora. Sin contar su sentido del humor, es un maestro cuando se trata de robar sonrisas y no necesita humillar a nadie para lograrlo.

Virgo

Tu lado sexy vive en tu determinación, es tu carácter el que se vuelve un imán, una vez que decides algo, no hay grises, se hace o no se hace. Lo que se vuelve un alivio para todo aquél que logra entrar a tu corazón, porque sabe que pase lo que pase no le vas a fallar. Tu palabra es la que hechiza, ahí habita toda tu magia.

Libra

Se vuelve tan atractivo, porque es transparente, habla desde la bondad y eso no se compara con nada. Es tu carácter el que decide hacia dónde caminar, el que toma las riendas y se atreve a lanzarse al ruedo. Sin duda, Libra es el torbellino de emociones más bonito que te puede presentar la vida.

Escorpio

Lo más sexy de Escorpio es su resiliencia, nunca se da por vencido, por ahí dicen que es todo terreno y la verdad es que no hay mejor descripción para un ser tan valiente. Escorpio, goza del triunfo, pero no necesita humillar al otro, al contrario, te toma fuerte de la mano y te invita a descubrir todo el brillo que hay en tu interior.

Sagitario

Su lado más atractivo es romper con lo establecido, no de forma rebelde, desde el corazón, hace lo que su alma le pide y eso es magnetismo puro. Sagitario se deja llevar, no se engancha con nada y no deja que la oscuridad tome el mando de su vida. Siempre encuentra una razón para avanzar.

Capricornio

Lo más sexy de Capricornio está en la paz que te transmite, te da la confianza de ser tú, sin miedo a ser juzgado y con muchas ganas de ser escuchado. No es moneda de oro para caerle bien a todos, pero el coraje con el que se enfrenta al día a día, es realmente cautivador.

Acuario

Lo que más atrapa es su lado arrebatado, el que no se conforma, el que siempre quiere más. Para algunos rebelde, para otros la puerta perfecta para descubrir todo eso que han callado por tanto tiempo. Pocas personas enamoran con sólo la palabra y ese es tu caso Acuario.

Piscis

Lo más sexy de Piscis, es su lado loco, el que siempre le encuentra algo bueno a las cosas, el que no se rinde fácilmente. Piscis es muy tierno, fuerte, es la pareja que te toma de la mano y promete no soltarte.