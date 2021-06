En todos los trabajos hay jefes y de hecho es uno de los puestos más complicados, ya que no siempre son agradables para todos los que trabajan a su alrededor. Según la astrología se puede determinar que no todos los signos son capaces de llevar el liderazgo de un grupo de personas.

Se dice que ser un buen jefe más que llamarlo “jefe” es un buen líder, pero no todos tienen esa cualidad o son capaces de hacerlo. Mientras algunos son considerados como excelentes líderes para sus trabajadores, otros apenas logran ser oídos e inclusive son ignorados y son pasados por alto por sus empleados.

.

Arrogantes, inseguros y sin capacidad de liderazgo, así se pueden definirse estas personas, según los astros. A continuación te mostraremos cuáles son los cuatros signos del zodiaco que son “los peores jefes”.

Piscis

Este signo zodiacal, como jefe, no es de lo más funcional que existe. Cuando sienten que las cosas no van bien o que no están tomando el rumbo que ellos propusieron deciden, “abandonan el barco”.

A menudo se dejan influenciar mucho por las cosas que les dicen otras personas. Es por eso que sus decisiones no son del todo sólidas. Estas personas como jefes prefieren postergar todo con tal de no verse involucrado en cambios que pueda tener su equipo o empresa.

.

Virgo

Para este signo las cosas nunca están bien hechas del todo. Siempre están viendo errores, incluso los más mínimos desatinos son utilizado. para incomodar a sus empleados y hacerles cuestionar sus conocimientos.

No tienen confianza en sí mismos, y esto es una de las cosas principales razones por lo que hace que las personas que lo rodean no crean en ellos, y se dediquen a hacer lo que les exige el día a día, sin propuestas ni innovación.

Cáncer

Una de los principales motivos por los que no logran ser jefes es porque no saben diferenciar entre la amistad y la autoridad. Son caprichosos y siempre quieren tener la razón en todos los ámbitos de su vida.

.

Se molestan con mucha facilidad cuando les piden ayuda o un consejo que permita llevar a la organización por un mejor camino. De hecho, sus decisiones siempre se basan en sentimientos efímeros, y son propensos a que les ganen las emociones.

Libra

A este tipo de personas le cuesta ser jefe porque simple y sencillamente quiere siempre buscan complacer a todos, algo que la gran mayoría entiende que es prácticamente imposible. No podemos negar que estas personas son excelentes mediadores, pero están muy lejos de ser buenos jefes.