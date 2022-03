La limpieza en las personas es muy importante para la apariencia física con los demás. Hay que tener en cuenta que la transpiración produce olores que no suelen ser muy agradables y la única forma de quitar el mal olor es con un buen baño.

Según la astrología, los signos del zodíaco tienen que ver en esta cuestión. De por sí, hay personas más limpias que otras pero, los especialistas contaron que hay ciertas características de algunos de los astros que hace que sean más sucios a la hora de ir a la ducha con agua y jabón. Llegó el momento de la verdad, acá te contamos quienes son los más sucios del Horóscopo.

Los signos del zodíaco.

Cabe destacar que la astrología se ha convertido en uno de los temas más buscados en Internet, las personas son fanáticas de las predicciones de los expertos en el tema.

Por otro lado, es importante señalar que cada signo tiene distintas características que definen su forma de ser, de actuar pero también ciertas actividades atribuidas a algunos signos.

Libra

Este signo es un claro ejemplo de las personas que no les gusta bañarse. Es más, son ellos mismos quienes lo dicen claramente y sin ningún tipo de complejos. Para un Libra tomar un baño debe ser en ciertos momentos, sólo en eventos importantes. Y cómo las ocasiones especiales no suelen ser muy de seguido, pueden pasar hasta 15 días sin tocar un jabón.

Piscis

En este caso, a diferencia de los hombres las mujeres de Piscis son muy desordenadas ya que pueden tener una fila de ropa acumulada en un rincón de la habitación sin ningún tipo de problemas o si tienen platos sucios acumulados. Para ellas, no es algo malo tener el caos a la vista. La limpieza no es uno de sus hobbies.

Los signos más desordenados del zodíaco: Libra, Leo, Piscis, Escorpio.

Leo

Los de Leo son seres que se olvidan de que existe el baño. Ellos no se dan cuenta del mal olor que pueden tener incorporado en su cuerpo, a veces salen, transpiran y no se cambian la ropa o ni siquiera se ponen perfume. Además, no les gusta ser ordenados.

Escorpio

No tienen actitudes que demuestren el interés por la limpieza personal, este signo sólo conoce el baño cuando intentar conquistar a alguien más. La limpieza y el orden es algo que les da igual excepto que su pareja o alguien que conviva con ellos se los pida. Si buscan impresionar a otras personas, van a intentar encontrar la manera de lucir impecables y limpios.