Capricornio: qué te deparan los astros para esta jornada, según tu signo del zodiaco





Hóroscopo de Hoy: No te presiones si no puedes hacer hoy todo lo que tenías planeado. Te exiges demasiado y no puedes con tantas cosas.





Amor: Cuánto tiempo más crees que podrás soportar esta relación sin pasión. Busca el momento indicado para hablar y explicar lo que pasa.





Dinero y Riqueza: Tu creatividad y tu inventiva son admirables. Si las canalizas adecuadamente, serás muy bien visto en el ámbito laboral.





Salud y Bienestar: Pon manos a la obra para recobrar un tono vital y dinámico de cara al invierno que se aproxima. Cuida tu garganta y tus vías respiratorias.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?





Existen un total de doce signos del Zodiaco en el mundo occidental: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos ellos guardan unas características propias, que marcan la personalidad de cada uno.





La influencia que los cuerpos celestes ejercen sobre la personalidad y el destino tiene especial importancia en la vida de las personas. Todo esto está marcado por el día en el que se nace, de forma que se asignará un signo u otro.





Específicamente; los signos zodiacales traducen la posición del Sol el día en que una persona nace. Ya que, visto desde la tierra, el sol ilumina una constelación en particular durante 30 días. Basta saber la fecha de nacimiento para descubrir cuál es su signo.

Cada uno de los signos tiene unas fortalezas y elementos que pueden influir en la personalidad y en cómo se interactúa con el resto de las personas