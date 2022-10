Horóscopo de Capricornio de hoy, miércoles 5 de Octubre. Crónica te acerca todos los días el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco.





Hóroscopo de Hoy: Tu discurso sincero, expresado sin pasión, con firmeza y serenidad, llegará al corazón de la gente sencilla y de los más poderosos.





Amor: Intenta no querer tener la razón en todo y ábrete a lo que diga tu pareja. Si no lo haces, recibirás críticas por no escuchar.





Dinero y Riqueza: La unión entre el ingenio y la sabiduría abrirá una puerta en tu entorno laboral que antes no habías visto.





Salud y Bienestar: Desentrañar lo que está oculto es una especie de reto que has establecido contigo mismo. Por eso le dedicas horas a la investigación.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?





Existen un total de doce signos del Zodiaco en el mundo occidental: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos ellos guardan unas características propias, que marcan la personalidad de cada uno.





La influencia que los cuerpos celestes ejercen sobre la personalidad y el destino tiene especial importancia en la vida de las personas. Todo esto está marcado por el día en el que se nace, de forma que se asignará un signo u otro.





Específicamente; los signos zodiacales traducen la posición del Sol el día en que una persona nace. Ya que, visto desde la tierra, el sol ilumina una constelación en particular durante 30 días. Basta saber la fecha de nacimiento para descubrir cuál es su signo.

Cada uno de los signos tiene unas fortalezas y elementos que pueden influir en la personalidad y en cómo se interactúa con el resto de las personas