Horóscopo de Sagitario de hoy, sábado 24 de Septiembre. Crónica te acerca todos los días el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco.





Sagitario: qué te deparan los astros para esta jornada, según tu signo del zodiaco





Hóroscopo de Hoy: Unas horas de reposo te vendrá muy bien para poner en orden los asuntos de tu cabeza. No puedes resolver todo en un día.





Amor: Paciencia, la intención de tu pareja será mantener sus puntos de vista. Que los tuyos sean los de mantener el equilibrio.





Dinero y Riqueza: No hay buen futuro en lo económico. Aún no has podido ver cuánto depende de ti esta situación. Sigues culpando a la vida.





Salud y Bienestar: Con cuidado, la constante crítica puede dañar tu relación con los demás. Es importante que no proyectes tu nivel de autocrítica a los demás.





Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?





Existen un total de doce signos del Zodiaco en el mundo occidental: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos ellos guardan unas características propias, que marcan la personalidad de cada uno.





La influencia que los cuerpos celestes ejercen sobre la personalidad y el destino tiene especial importancia en la vida de las personas. Todo esto está marcado por el día en el que se nace, de forma que se asignará un signo u otro.





Específicamente; los signos zodiacales traducen la posición del Sol el día en que una persona nace. Ya que, visto desde la tierra, el sol ilumina una constelación en particular durante 30 días. Basta saber la fecha de nacimiento para descubrir cuál es su signo.

Cada uno de los signos tiene unas fortalezas y elementos que pueden influir en la personalidad y en cómo se interactúa con el resto de las personas