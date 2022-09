Todos los días Crónica te acerca el horóscopo para saber qué te deparan los astros y cómo afrontar esta jornada, de acuerdo a tu signo del zodiaco, en cuanto al amor y la amistad, para hoy, jueves 8 de Septiembre.

En este caso, te acercamos todos los detalles de Virgo para este día.

Horóscopo: predicciones para el amor y la amistad, hoy

Los une el romanticismo y el afecto, pero en la cama no existe química entre ustedes. No se engañen, no son el uno para el otro.

Las fechas del horóscopo: ¿de qué día a qué día es cada signo del zodiaco?

Aries: del 18 de abril al 13 de mayo. Tauro: del 13 de mayo al 21 de junio. Géminis: del 21 de junio al 20 de julio. Cáncer: del 20 de julio al 10 de agosto. Leo: del 10 de agosto al 16 de septiembre. Virgo: del 16 de septiembre al 30 de octubre. Libra: del 30 de octubre a 23 de noviembre. Escorpio: 23 de noviembre al 29 de noviembre. Ofiuco: del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Sagitario: del 17 de diciembre al 20 de enero. Capricornio: del 20 de enero al 16 de febrero.

Qué es el zodiaco

El zodiaco, en Astronomía, es una zona del firmamento a través de la cual pasa la Eclíptica (en términos generales, la línea curva que en apariencia recorre el Sol visto desde la Tierra).

En esta zona se incluyen, además del Sol y los planetas, entre 13 y 14 constelaciones. La palabra 'Zodiaco' procede del latín “zodiăcus”, y ésta del griego “ζῳδιακός” (zoon-diakos, rueda de los animales).

En Astrología, el Zodiaco se divide en 12 partes iguales, correspondiendo cada parte a una constelación que se identifica con un signo.

El Zodiaco y el horóscopo

En Astrología, el horóscopo es un método tradicional de predicción del futuro y del carácter de una persona en función del signo del Zodiaco atribuido por la fecha de nacimiento. En la cultura popular occidental, es habitual encontrar programas de televisión y secciones de periódicos y revistas dedicadas a hablar del horóscopo y los signos zodiacales. A pesar de que la interpretación de los signos del Zodiaco es seguida por muchas personas, no existe una base científica.

Horóscopo chino: el zodiaco según la cultura china

En el zodiaco chino, las 12 constelaciones hacen referencia a 12 animales. Cada año se corresponde con un signo. Estos signos son: la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo. Está basado en un relato en la que Buda convoca a todos los animales de la tierra y sólo se presentan estos 12 animales.