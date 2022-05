Después del eclipse de Luna Nueva en Tauro los signos del zodiaco recargaron sus energías y comenzaron un nuevo ciclo que durará seis meses. Este fenómeno astronómico y astrológico es la puerta de entrada para soltar y dejar atrás lo que no tiene sentido; por lo tanto, aquello que se resiste en nosotros muchas veces no tiene porque ser así y las situaciones pueden darse de otra manera.

Este domingo 1 de mayo tené en cuenta las predicciones del horóscopo. En general, es momento de realizar los cambios que sean necesarios para avanzar y no seguir estancados en el mismo lugar. Mirá lo que te depara el horóscopo de hoy.

Aries

Es un día festivo para los arianos que desean salir de sus rutinas e incursionar en enriquecer su intelecto. Están muy curiosos y pretensiosos porque se les disparan nuevas ideas que tienen ganas de aplicarlas. No se rindan y aprovechen las horas en casa.

Un color: oro.

Tauro

Los taurinos vienen con días de mucho análisis en lo económico, este día les pide prudencia en manejo de dinero. Hay ganas de programar cosas nuevas y analizan a las personas que consideran hábiles y son las que se mueven en su entorno de confianza.

Un color: castaño.

Géminis

Un sueño que viene desde hace un tiempo está en su fase de materialización, sabe que con él podrá explayar sus talentos y pretensiones económicas. Día ideal para planificar en detalle y entretenerse con esas metas y sueños que son posibles. El amor está presente en ustedes.

Un color: amarillo

Cáncer

Será oportuno que en este día busquen distracciones porque a veces algunas situaciones se vuelven un poco insistentes en ustedes, sobretodo lo relacionado a la familia. Tómense un respiro y deje que las situaciones se acomoden como deben ser. Relajen

Un color: celeste pastel.

Leo

Este día los leoninos están con mucha energía, el Sol los favorece para tener la necesaria iluminación mental que necesitan para planificar cómo alcanzar sus sueños y metas en todas las áreas de sus vidas. Fase de liberación.

Un color: rojo.

Virgo

En el plano afectivo están dispuestos a tomarse su tiempo. Hay encrucijadas que los preocupan y procuran resolverlos. Hay nuevos ensambles positivos para dejar atrás temas amorosos viejos y que les resulta confusos. Se abre una nueva puerta.

Un color: fucsia.

Libra

Hay librianos con el corazón algo triste, traten hoy de darse la chance de hacer un mea culpa y de buscar las soluciones para no sentirse así. Recuerden que no todo es una tragedia y que a veces no todo es infalible. No minimicen los dolores, ocúpense.

Un color: verde bosque.

Escorpio

Es hora de levantarse y poner las cartas sobre la mesa. Abra su corazón, conéctese y demuestre sus verdaderos sentimientos y deseos, no se oculten más. Vea la realidad y el punto en el que se encuentra. Buen ánimo y aliento de su entorno cercano.

Un color: magenta.

Sagitario

Siéntese a charlar y pase tiempo con las personas que conviven con usted. Es un día bueno para todo lo vinculado a las relaciones afectivas, incluidas las que podrían darse a futuro. Hay una sensación de placer que los acompaña. Lo rodea la tranquilidad.

Un color: blanco.

Capricornio

Provocaciones innecesarias sacarán lo peor de ustedes. Control y dejar pasar las cosas ajenas a la integridad sana que los acompaña. Ya saben que en este mundo hay personas con menos evolución o con carga negativa. Los afectos reales son su verdadero refugio.

Un color: marrón pastel.

Acuario

Ritmo ansioso, pero no se sientan encerrados. Momento de disfrutar de sus hogares. Hay intenciones intelectuales que se acercan a su vida, el camino del conocimiento y lo nuevo resulta placentero. Piensen en positivo para atraer lo bueno y nuevo a su vida.

Un color: azul Francia.

Piscis

En el plano de los afectos las situaciones se dan diferente a como lo habían pensado, las vinculaciones se arman sobre la marcha. A veces son controladores, pero por suponer algunas cuestiones mal podrían salir perdiendo. Aprovecen el amor de los propios.

Un color: púrpura.