Luego de la época de Libra y la Luna en Virgo, los signos zodiacales se encuentran una buena posición para tomar decisiones relevantes. Deben aprovechar esa renovación de energía y también que ha iniciado un nuevo mes para plantearse objetivos claros para alcanzar lo que resta de este año. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 1 de noviembre de 2021.

.

Aries

No te dejes llevar por los impulsos. Tu raciocinio debe tener la última palabra. Procura ser tú mismo tu juez, verdugo. No dependas de las opiniones de los demás. No dejes que una mala experiencia amorosa te llene de sentimientos negativos. Piensa en positivo y sigue adelante. Tu jornada laboral será muy demandante. Mantén la calma y termina tus responsabilidades.

Tauro

No dejes que tu falta de confianza se haga notable en tu semblante. Muéstrate inmutable ante las circunstancias. Demuéstrale a tu pareja lo feliz que te sientes a su lado y cuanto la amas. Las demostraciones de cariño nunca son demasiadas. Día positivo para la economía. Encontrarás un ingreso extra en ese trabajo que disfrutas hacer en tu tiempo libre.

Géminis

El desorden de tu agenda hará que tengas que postergar algunos compromisos importantes. Quizá es el momento de reflexionar sobre esto y pensar en cómo mejorar en este aspecto. Anímate a realizar planes en pareja y a largo plazo. Vives en una burbuja. Ojo que puede caer en el egoísmo. Debes darte cuenta de las necesidades de los demás, en especial de tu familia.

Cáncer

Los caminos se dividen y debes tomar una decisión. No dejes pasar el tiempo porque cuando te des cuenta será demasiado tarde. No busques armar conflictos. Mide tus palabras porque tu acidez logra enfadar a muchas personas. Pon en práctica tus ideas sin importar lo que los demás opinen. Mientras tú estés seguro de tus acciones, todo saldrá bien.

.

Leo

Aprenderás a canalizar tus emociones hacia aspectos de tu vida que tenías descuidados. La familia tendrá un rol protagónico. Los problemas comienzan a solucionarse y es momento de disfrutar la calma que reina en tu vida. Eres una persona fogosa y ardiente. Nadie puede decir que eres un mal amante, pero sí pueden decir que te cuesta ser fiel.

Virgo

Te verás ansioso por alcanzar ciertas metas que te has plantead. Asegúrate de ir paso a paso. No te dejes intimidar por ningún tipo de situación. No hay reto que no puedas superar si así lo deseas. La felicidad y la alegría que tú pareja despierta en ti te llevan a pensar en formalizar la relación. Consulta con tu pareja sus horarios y reorganiza tu agenda para esta semana laboral.

Libra

Hoy podrás ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Protege tu hogar con uñas y dientes. Terceros malintencionados buscarán con mentiras arruinar tu relación de pareja. No descuides cada una de tus responsabilidades. Prepara todo lo necesario para iniciar tu semana laboral sin tropiezos y verás cómo será más llevadera y con orden.

Escorpio

Quedarte en casa no es una opción que te convenga demasiado ya que de esa manera podrías caer en la melancolía o en darle vueltas a algo que de momento no vas a poder solucionar. Socializarte te vendrá bien hoy. Aprende a mirar el interior de la persona a tu lado. Se acercan duros momentos a nivel económico. Implementa una política ahorrativa en tu vida cotidiana.

.

Sagitario

Tu sensibilidad hoy te hará percatar de situaciones que antes pasaban desapercibidas para ti. Ese descubrimiento te va a aportar lucidez. No estés pendiente del futuro y trata de vivir el día a día de la pareja, de lo contrario no podrás ver los conflictos actuales. Te conviene marcar una línea divisoria en tu trabajo entre los que son aliados y aquellos que sólo buscan destruirte.

Capricornio

Dale más importancia a tus prioridades. Realiza un ordenamiento de tus necesidades y ponte en marcha para satisfacerlas. Tu pareja no siempre se da cuenta de lo que te sucede, lo que no significa que no te preste atención. Exprésate claramente. Por un golpe de suerte, has obtenido una importante suma de dinero. Inviértelo de manera correcta.

Acuario

Controla un poco más tu salud. No te vendría nada mal acudir a tu médico y realizarte un chequeo general, así te quedarás tranquilo. Piensa en que te será muy beneficioso también dar un paseo o hacer algo de ejercicio suave. Has optado por escuchar a tu corazón y actuar en consecuencia. Esta nueva forma de vincularte con tu pareja los unirá aún más.

Piscis

Deberás poner a tu orgullo en segundo plano y pedir disculpas por un comportamiento que has tenido recientemente. Reserva tiempo para tu pareja hoy, ya que eso te va a proporcionar muchas más satisfacciones que cualquier otra cosa o actividad que te propongas. Hazte a la idea de que no puedes tener control sobre cada acontecimiento que experimentas.