Este domingo 10 de abril los signos del zodiaco encontrarán el tiempo para relajarse y descansar antes de comenzar una nueva semana que los agotará, pero traerá buenos resultados en el plano laboral y económico. En los últimos días de la temporada Aries es oportuno concentrarse en las principales metas y recargar energías. Conocé cuáles son las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries

Los arianos tendrán un domingo con bastante actividad para relajarse y conectarse con otros costados que la vida ofrece. Conocer el mundo del arte, leer, profundizar o investigar siempre es bueno para así cultivar el intelecto.

Un color: naranja.

Tauro

Las consecuencias de los roces en las parejas van generando corrosión en los vínculos. Habría que sostener el pensamiento y la intención de priorizar lo mejor de cada uno y trabajar juntos las partes que no son tan buenas. Siempre hace mal la pelea y el reproche.

Un color: magenta.

Géminis

Los geminianos se verán acorralados por posibles pensamientos sobre personas del pasado, pero no es nada malo porque se sentirán bien. En el plano social desea innovar y tener más movimientos, sucede lo mismo con las relaciones afectivas. Crezca y planifique.

Un color: coral.

Cáncer

Hay que poner en palabras lo que les sucede. Las personas que nos rodean no son adivinas y no tienen el don de leer mentes para descubrir qué nos pasa. Hablar sana, alivia e invita a ser escuchado, aunque crean que no es así. Cada uno es y hace lo que puede.

Un color: amarillo ámbar.

Leo

Nuevas sensaciones en el plano afectivo. Abren sus corazones con facilidad y se permiten sentir sin miedo alguno. No está mal jugársela por sus sentimientos, el amor es algo que seduce y su resultado aún no está definido. La vida no es un contrato.

Un color: uva.

Virgo

Una cosa es ser alguien desde la dulzura y otra dejar que quienes no los entienden les falten el respeto. Los silencios muchas veces no son los indicados para poder resolver asuntos de relaciones humanas. Pónganse firmes y valórense.

Un color: negro azabache.

Libra

Su sensibilidad en este domingo hará que el día sea algo áspero para vincularse con otras personas. Las discusiones en el ámbito familiar están presentes. Apelen a su paciencia y lucide. para aliviar la carga emocional. Todo tiene una posible solución, relájense.

Un color: azul.

Escorpio

Escorpianos comprendan que los problemas son comunes a todos. No ponga sus emociones contrariadas sobre quienes no tienen nada que ver con su dolor o problemas. Revisen en cuánto les afecta y equilibren al punto de poder mantener la paz para todos.

Un color: rojo.

Sagitario

Hay vínculos que llegan a su final y es bueno concluir en buenos términos. No se esfuercen en seguir si sienten que no hay compatibilidad o es equitativo.Hay fuerza, lucidez y mucho amor para tomar decisiones importantes. Hay alivio, pero muchas emociones en juego.

Un color: púrpura.

Capricornio

Este domingo encuentren cómo entretenerse, programen, hagan cosas y distiendan sus mentes. Su espíritu estará muy agradecido. Saber manejar los tiempos y adjudicarle el correcto a cada cosa es un alivio. Más amor, menos reclamos.

Un color: verde manzana.

Acuario

Las novedades de hoy pueden venir desde lo familiar, con alegrías para compartir y nuevos caminos por recorrer. El amor para las parejas nuevas se profundizaría y para las ya consolidadas es bueno considerar hacer borrón y cuenta nueva, busquen felicidad.

Un color: blanco

Piscis

Tienen el temple suficiente para poner límites a aquellas actitudes que no son como deben ser por parte de personas que conoce. Presten especial atención a las propuestas sobre negocios o emprendimientos, la claridad se vería confusa. Calma y paciencia.

Un color: negro.