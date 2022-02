Estamos en el ciclo de Acuario y los signos zodiacales deberán aprovechar esta jornada para avanzar en ciertos aspectos que le han estado rondando la cabeza en los últimos días. Algo que demandará mucha energía. Además, hay signos, en particular, a los que se les presentará la oportunidad para progresar en sus objetivos. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 10 de febrero del 2022.

Aries

Hacer algo de deporte, ejercicio o cualquier actividad que signifique que no te quedas en el sofá y que movilizas tu cuerpo, te vendrá muy bien para despejar la mente. Es cuestión de organizar tu agenda mejor. Si lo intentas, verás cómo lo consigues.

Tauro

No dejes de volver a intentar algo que te ha salido mal y que ha supuesto una decepción en varios sentidos. No es cuestión de no confiar en tus posibilidades, es cuestión de preparase mejor la próxima vez. Debes de analizar lo que ha fallado.

Géminis

Deja que pase el día siguiendo la rutina y no dejando que te invada ninguna clase de zozobra o temor por el futuro. Lo que tienes entre manos tiene todas las posibilidades del mundo. Confía en ti y en lo que sabes hacer o aprender.

Cáncer

Vas a ser muy eficiente en un trabajo en equipo que te ayudará a ganarte la confianza, el respeto e incluso la amistad de algunas personas que no conocías de nada. Todo va a funcionar de maravilla y te sentirás con muy buen humor.

Leo

Has aprendido una lección relacionada a cuidar más de tu organismo y a no exponerte innecesariamente al estrés. Tu conciencia debe estar muy tranquila porque esa nueva actitud te favorece y es muy justa. Debes hacer que los demás lo entiendan.

Virgo

Si hablas con naturalidad de lo que te pasa o de lo que sientes, verás cómo se aleja la confusión en tus sentimientos o en tus experiencias más recientes que quizá te han dejado un poso amargo. No temas nada, pero hazlo con alguien que sea de fiar.

Libra

Esperas hoy que alguien a quien te sientes unida o unido, compartas tus experiencias y eso es bueno para ti porque incluso vas a transmitir conocimientos o vas adquirirlos y serán muy valiosos en cualquier sentido. Hay una corriente intensa de afecto.

Escorpio

Deja que una corriente de aire fresco entre en tu mente y que las ideas nuevas o todo lo relacionado con la tecnología te sirva para facilitarte la vida y no al contrario. Eso significa que no debes abusar de ella, solo utilizarla para mejorar.

Sagitario

Alguien te puede presionar para que te definas si has estado jugando en las redes sociales con alguien y le has dejado entrever que te interesas tener algo serio. Ahora deberás aclarar qué es lo que realmente quieres. Y eso puede ser algo que será difícil resolver para ti.

Capricornio

Te conviene escuchar lo que tienen que decir los demás, porque te interesa esa información para tomar decisiones. No creas que todo es cierto, pero al menos debes de tenerlo en cuenta. Se avecina una decisión de cierto calado.

Acuario

No será hoy un día en el que estés de especial buen humor porque creerás que todo está en tu contra y que incluso los más cercanos no quieren facilitarte las cosas. Relájate e intenta buscar la objetividad en todo. Deja las obsesiones fuera.

Piscis

Vas a abrir tu mente, y también tu corazón, a más posibilidades afectivas o amorosas. Eso es algo que hoy te va a sentar de maravilla porque dejas atrás malas experiencias y renuevas tus ilusiones. Al menos, vuelves a tener esperanza.