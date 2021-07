¿Qué te depara el día? ¿Es buen momento para iniciar esa actividad que venís postergando? Los 12 signos del zodíaco tendrán la fuerza para afrontar este día, es importante escuchar a su cuerpo.

Aries

Los arianos en busca de la felicidad pura y sana son bien recibidos por su entorno. Observará que a su alrededor el amor está presente y esto le hará pensar sobre su propia situación. Si tenés ganas de avanzar no dudes en hacerlo, manejá con cuidado las ilusiones y andá con calma.

Recordá que hay más de una forma para resolver un misterio, pero una de ellas te dejará satisfecho. Tu color para el día es el azul y un número a tener en cuenta es el 11.

Tauro

Sus ánimos estarán positivos y ello ayudará en la búsqueda de sus sueños. La jornada se muestra productiva y el bueno humor es positivo. Una reunión con conocidos hará que confirmen la increíble persona que sos y de toda tu capacidad. Detenete en tus puntos fuertes y demostralos en lo que te propongas.

Para las personas a tu alrededor serás irresistible. Recordá que cada vez que te perdes volvés con un mapa nuevo sobre tí mismo. Tu color es el celeste y tu número es el 33.

Géminis

Si respetás a otros lo tenés que demostrar con la verdad. La pereza se hace presente esta jornada, aunque tengas mil pendientes algo hará que no quieras levantarte para resolverlos. Aprendé de los errores de los demás y reuní información necesaria para que sepas cómo accionar por tu propia cuenta.

El peso que cargás desaparecerá pronto. Tené en cuenta que tu participación en procesos es relevante. Un color para este día es el amarillo y un número para la suerte es el 33.

.

Cáncer

Para tu tranquilidad es mejor no tocar temas irritantes con las personas convivientes, ya sea pareja o familia. Buscá el equilibrio para ver las cosas buenas que tienen los demás. Dejá latir a tu corazón más rápido de lo habitual, el amo se expande para vos. Rodeate de las buenas intenciones del mundo a tu alrededor.

Tené en cuenta decir lo que sentís, por más que no sea bueno. No hay que guardarse nada. Un color para los cancerianos es el rojo y su número para hoy es el cinco.

Leo

Asumir el final de vínculo o entender qué es lo mejor para cada uno es parte de la evolución. Es momento de deshacerse de sus sentimiento y pensamientos que denotan inseguridad. Debe amar cada parte de usted y estar orgulloso de sí mismo como todo leonino.

En el trabajo concentrese en lo suyo, a veces las opiniones extras no ayudan. Un color para este día es el verde y un número a tener es cuenta es el 12.

Virgo

Un disparador le hará comprender las cosas para saber si puede confiar en el otro. Los duelos de amor y romance podrán llegar una situación crítica. Tus habilidades para la comunicación son tu mejor arma, lo cual te dejará ver la posición de ambas partes.

Tenés cuidado con los secretos que quieras contar, no todos saben callar por más que sean de confianza. El rosa es su color para hoy y tenga en cuenta el número 77.

Libra

Aproveche el día para organizar sus pensamientos. Sabrá combinar perfecto con sus parejas. Controle sus emociones porque las personas se pueden asustar, evite enojos innecesarios. No tomes la iniciativa en esta jornada, que la tomen otros. Una persona especial te puede sorprender.

Tené en cuenta que no es bueno reírse de los demás, pero sí está bien si es sobre uno mismo. Su color es el naranja y su número el siete.

.

Escorpio

No desperdicie su energía, usted es quien la maneja. No deje que nadie le arrebate su sonrisa por ningún motivo. Tenés muchos placeres para disfrutar a corto plazo, sobre todo hoy. Sentite libre para disfrutar de las cosas a las que solís decir que no. Será un buen día para formalizar víncuslo.

No toque las heridas por la fuerza, puede abrirse de nuevo y no es necesario. El pasado debe quedar donde está. Un color para hoy es el violeta y un número de la suerte es el 25.

Sagitario

El punto de partida para la firmeza de la personalidad es aceptar la realidad. No estés ansioso por encasillar tu vida. En cuanto al amor y el romance el día no es oportuno para ello. Buscá lo nuevo y no te quedes con lo que tenías en mente, puede haber algo más grande que te está esperando. Salite de la norma.

Si lo bueno ha desaparecido no hay que desesperarse porque es parte de la vida. Un color para hoy es el celeste. Su número de la suerte es el 34.

Capricornio

Tome decisiones importantes. Se siente como un estudiante en la escuela secundaria. Sigue sus instintos con llamadas a sus amistades íntimas que estarán felices de compartir su naturaleza infantil. Tu corazón es amoroso, las prendas rojas son buena opción para expresarlo.

Recuerde no hacer promesas que no pueda cumplir, sin importar la buena voluntad que tenga. Un colo para hoy: el gris. Su número es el nueve.

Acuario

Aunque esté separada físicamente de esa persona no lo están con el corazón. Asuma los misterios de la vida y vealo con esperanzas. Decide si tiene ganas de asistir a un evento social o espiritual. Tendrá discusiones que lo conducirán a descubrimientos y revelaciones. Lo que aprendas tendrá un impacto en los próximo días.

Hay caminos, pero sin brújulas. Recorralos y llénese de experiencias. Su color es el rojo y su número el 19.

Piscis

Es un buen día para conectarse con su espíritu. Su suerte cambiará en cuestiones de amor y romance, lo hará para mejor. Pensá en quienes tenés a tu lado, los cambios pueden empezar por ahí.

Las coincidencias no existen, el azar es guiado por la fortuna. Sus actos tienen consecuencias. Mantengase positivo. Su color es el violeta y su número de la suerte es el 22.