Este fin de semana largo muchos de los signos del zodíaco aprovecharon para descansar y renovar energía para los meses que quedan del 2021. Sin embargo, para algunos no fue fácil llegar hasta acá y estarán un poco melancólicos este día. El horóscopo de hoy acerca algunas predicciones para encarar este domingo 10 de octubre.

Aries

Este domingo será excelente para hacer las tareas domésticas pendientes y revisar los papeles que tenés guardados hace tiempo. Siempre hay que ordenar la casa, cambiar de lugar muebles, mover y arreglar las cosas que ya no funcionan o hay que tirar. Una salida al atardecer sería interesante.

Un color: crema

Tauro

Tengan en cuenta que no es válido hundirse en la desesperación porque una persona cercana decide poner pausa a una relación o no sabe qué siente al respecto sobre ella. Es totalmente válido comprender y entender al otro, no altere su tranquilidad y acepte la verdad del otro. Hay un nuevo punto de partida.

Un color: amatista.

Géminis

Hay una posibilidad de mejorar en el área financiera. Este domingo los geminianos deberán afrontar una jornada en la que tendrán tiempo para pensar y tomar decisiones a futuro. Habrá replanteo y organización. En el plano afectivo hay mucha inpiración y ganas de concretar y plasmar.

Un color: azul marino.

Cáncer

Este será un día especial para quienes son amorosos ya que apuntarán a mejorar a su familia y a cuidarla. Hay noticias que son agradables y completarán la jornada generando, sobretodo a quienes son regidos por la Luna en este signo, bienestar y tranquilidad.

Un color: verde esmeralda.

Leo

Para los leoninos será un domingo apacible en el que se sentarán a revisar su interior y buscarán la paz que a veces no está a su alcance. Ser apasionado en el plano afectivo es sano, siempre y cuando no generan sufrimiento hacia los involucrados. Presten atención a las revelaciones.

Un color: verde bosque.

Virgo

Será una jornada alentadora y con mucha sensación de creatividad. Los mercurianos que siempre brillan, hoy tienen un tiempo muy aprovechable para plasmar proyectos y aspiraciones en el área de las actividades. Hay alegría y concreción este domingo.

Un color: blanco.

Libra

Para los librianos en un día sensible con reminiscencias del pasado afectivo y la sensación de soledad estará presente. Los sentimientos son sanos cuando se asume que hay cosas que finalizan y que todo tiene su tiempo. La propuesta que siempre nos queda es salir adelante.

Un colo: rosa.

Escorpio

Los escorpianos tendrán un día excepcional con mucha energía y ganas de progresar en la vida. Planearán cosas para hacer y resolverán situaciones que habían quedado en el olvido voluntario. Internalizará algunas cuestiones y encontrarán salida a conflictos emocionales.

Un color: azul marino.

Sagitario

Lúcidos los sagitarianos, apuestan a un día en el que las decisiones importantes se tomarán en el plano afectivo, esto no sólo involucra al romance sino también a la familia. Es un día de resurgimiento y de nuevas expectativas en todas las áreas de la vida para los nacidos bajo este signo.

Un color: naranja.

Capricornio

Este será un día muy productivo y con mucha felicidad para los capricornianos que no buscan enfrentar el entorno familiar o laboral durante el domingo. Hay perspicacias y sutilezas que a veces se malinterpretan. No dejen la búsqueda de lo simple de la vida.

Un color: celeste.

Acuario

Eviten este día conectarse con miedos antiguos, son esos con los que no la pasaban bien. Aparten las sensaciones tóxicas como celos, desconfianza o cuestionamientos que invanden la libertad del otro, es mejor creer en las personas. Es tiempo de pacificación y no de conflictos innecesarios.

Un color: violeta.

Piscis

Los piscianos tendrán una jornada muy movida con reuniones sociales o encuentros agradables con personas que les caen bien. En el área laboral hay situaciones que se organizan y les darán un margen más prolijo y con mejoría. La salud marcha bien, no dejen la caminata.

Un color: turquesa.