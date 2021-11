Estamos en la temporada en escorpio y en pocos días llegará la Luna Llena en Tauro. Los signos zodiacales se encuentran recargados de energía y esto puede ser bueno para encarar la última parte de ese proyecto que inició hace tiempo. También puede comenzar uno nuevo o tomar decisión revelantes en su cotidianidad. Algo que es característico de esta fase. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 11 de noviembre de 2021.

.

Aries

Estarás dispuesto a una mayor cercanía con tus amigos. Habrá salidas, reuniones y encuentros que llenarán tu agenda. Puedes superar tu tendencia a la ansiedad. Aprovecha para relajar tu cuerpo y tu alma y procura dormir las horas suficientes. Etapa donde tu relación amorosa sufre transformaciones, debes eliminar tus viejos temores o asuntos derivados del pasado. El mundo te pertenece y puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Te sorprenderás cuando te des cuenta de lo que representa.

Tauro

Debes convencerte de una vez por todas que eso que deseas es muy fácil de conseguir. Disciplina, constancia y perseverancia son las claves. Consulta periódicamente a un especialista para vigilar el buen estado de tu columna vertebral, especialmente la zona lumbar. Tu vida afectiva te lleva por senderos muy gratificantes, la chispa del amor te roza y muchas de tus ilusiones se renuevan. Tus finanzas están sufriendo una falta de consistencia en asuntos de planificación. Pon atención a este problema.

Géminis

Vientos de libertad. Momento favorable para tu signo tanto en los afectos como los negocios. Deberás ser cauteloso y firme. Organizar algo sencillo para pasarlo junto a tu familia y amigos en tu casa, te dará gran satisfacción y esa cuota de alegría que estás necesitando. Días propicios para conocer gente nueva que puede influir muy positivamente en tu vida. Déjate conocer y abre tu corazón. Ten paciencia porque si tú haces bien las cosas cualquier cambio a nivel laboral te beneficiará. Logro de proyectos e ideas.

Cáncer

Hoy surgirán obstáculos pero en el curso de la semana lograrás éxito gracias a tu actitud positiva y buen humor. Hay situaciones en las que es mejor delegar responsabilidades. Cede el control y déjate llevar por quien sabes que te permitirá descansar. Es posible que tengas que tomar algunas decisiones definitivas, es necesaria tu máxima concentración para evitar errores. Estás a punto de concretar un importante proyecto, pero recuerda dar cada paso con firmeza y seguridad.

.

Leo

Un don del cielo llegará afortunadamente después de tanta lucha. Cumplirás tus deseos y todo marchará sobre ruedas. Ser magnánimo con los competidores suele atraer las bendiciones del cielo. Puede que estés por perder una batalla, pero de todos modos ganarás la guerra. Emociones encontradas. Si estás confundido porque alguien reapareció, mantén los labios sellados y te evitarás problemas. Debes acudir a un consejo sólido antes de hacer una movida en tu carrera, porque deberás jugar correctamente tus cartas.

Virgo

Usa el equilibrio, evita caer en los extremos. Una vez superado tu primer impulso emocional las cosas irán más fáciles. Ve el otro lado de la moneda y piensa que no siempre los demás comprenden con la facilidad que tú comprendes. No seas exigente con los demás. Cuentas con todo a tu favor para divertirte y pasarla bien, no pierdas la oportunidad de conocer gente nueva. Mira alrededor. Tendrás que tener mayor autodisciplina para compenetrarte en tu trabajo. Diferencias de opinión sobre finanzas.

Libra

Las actividades profesionales te favorecerán los viajes y los nuevos encuentros. Debes propiciar este último. Supervisa a fondo las tareas que deben realizar tus colaboradores, evitarás complicaciones legales e impositivas. Cautela en todo lo que hagas. Conseguirás tranquilizar el ánimo de tu pareja, de manera que vuelva a encontrar la serenidad. Cómprale unas flores. Tu carácter apasionado y el deseo de conseguir algo más grande a nivel económico te permitirá obtener algo perdurable.

Escorpio

Ternura, atracción y una comunicación eficiente son tus mejores armas en el ámbito laboral. Una reunión poco planeada sale genial. Controla tu ansiedad, los cambios que propongas no pueden hacerse en un día. Proyecta, evalúa, las cosas salen mejor cuando las haces paso a paso. Es bastante probable que alguien de tu familia te traiga un dolor de cabeza. Lo resolverás en breve, aunque el costo será alto. Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios. Te encuentras en un momento de recuperación económica.

.

Sagitario

Las decisiones importantes debes dejarlas para más adelante pues la ocasión no se presenta propicia para comprometerse. Cuidado con las imprudencias, acciones arbitrarias o ilegales, así como con tu franqueza desprovista de tacto. Hoy puedes tener discusiones. Tu pareja intentará moderar y apaciguar tus reacciones descontroladas, procura que tus exabruptos se vuelvan menos frecuentes. Estás en condiciones de elegir entre varios proyectos. Cansado porque las responsabilidades serán muchas, demostrarás cuánto vales.

Capricornio

Desarrolla tus facultades intelectuales, es de esta fuerza de donde nacen la fe y la confianza tan necesarias para ti. Extrema la paciencia que te caracteriza y aprende a esperar. Los resultados se irán presentando sin prisa, pero sin pausas. No dejes de lado a tu pareja por ocuparte de los demás porque en cualquier momento te lo recriminará. Deberás cuidar tu dinero porque vendrán épocas malas en lo económico. Mejor no hagas esa inversión que tenías en mente.

Acuario

Serás el protagonista de muchas cosas, tu carácter curioso e inquieto te lleva a interesarte en diferentes personas y actividades. Organiza tus números y tus gastos. Sé tú mismo el que lleve el control del dinero, porque aquel que lo haga por ti, controlará tu vida. No tienes gran inventiva en cuestiones de hacer el amor. Sé creativo y busca una guía erótica para nuevas experiencias sexuales. Es tiempo de actuar y pedir ese aumento de sueldo tan merecido. Has luchado muy duro y lo tienes permitido.

Piscis

Te aburrirá el hecho de emplear parte de tu tiempo en un mismo asunto, por eso buscarás nuevos intereses que te mantengan ocupado. Soñar despierto no te llevará a ningún lado. Evita confundir los deseos con la realidad y toma una acción concreta y positiva hoy mismo. Si no tienes pareja, acepta invitaciones. Conocerás a una persona que te interesará, pero pon los pies sobre el suelo. Aprovecha para ponerte a trabajar, firmar contratos y resolver asuntos legales. Los problemas financieros desaparecerán.