Esta época de Libra es oportuna para que los signos zodiacales se renueven de energía. Hay que sacar lo mejor de este período para reflexionar sobre sobre aquello que anhela alcanzar. Este momento también puede ser apropiado para analizar sobre ciertas relaciones en su vida. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 11 de octubre de 2021.

.

Aries

Tu necesidad de tener el control en cada aspecto de tu vida te está comenzando a hacer actuar erráticamente. Acepta que solo eres humano. La sabiduría proviene exclusivamente de la experiencia acumulada. Sufrirás de una repentina dificultad para concentrarte a nivel laboral. No debes desesperar, procura avanzar despacio.

Tauro

Es importante que pongas hoy el foco en tu organismo y procures mejorar ciertos hábitos ya que puedes sufrir pequeños malestares que tienen que ver con posturas derivadas de la actividad laboral. En eso debes centrarte mucho ahora.

Géminis

Ciertos replanteos circularán durante tu mente en la jornada de hoy. Casi todos representan cambios positivos, escúchalos. Mantén claras tus habilidades y permanece seguro de ti mismo. Busca demostrar el amor que sientes por tu pareja más activamente. Jornada apropiada para elegir obsequios.

Cáncer

El cambio de la luna traerá la buena fortuna a tu puerta. Te sentirás más sensibilizado e intuitivo en tus decisiones. Vas a estar de suerte hoy, todo va a salir de acuerdo con lo que has planeado o con lo que esperas y eso es algo que te va a ayudar a empezar la semana con más ganas de hacer cosas. Aprovecha un ofrecimiento desinteresado.

.

Leo

Buscarás estar rodeado de tus afectos el día de hoy. Lograrás entender las razones para tus falencias laborales. Las palabras pueden llegar a ser un arma poderosa si sabes cómo emplearlas. Recibirás al amor tal como llegue, sin pedir nada a cambio de tu cariño. Necesitarás invertir más tiempo en mejorar y ampliar tus conocimientos si pretendes triunfar en tu medio laboral.

Virgo

Vas a abordar un trabajo a largo plazo, algo que requiere ir moldeándose con el tiempo, con mucha paciencia y sin ninguna prisa. Antes de empezar planea bien todo, tu sentido del orden te ayudará. Será una virtud que te proporciona mucha utilidad en este momento. Sé muy cauto a la hora de elegir a quién pedirle consejos. No todos pueden dar los apropiados.

Libra

Debes tratar de dejar de ser el centro de atención del lugar, piensa bien las palabras antes de decirlas y sé más humilde. No te brindes a alguien enteramente antes de estar totalmente seguro de sus sentimientos hacia ti. Tanto en el noviazgo como en el matrimonio la unión de la pareja saldrá fortalecida y desaparecerán el temor y las dudas. El conocimiento intelectual no es la única arma con la que debes contar, utiliza también la astucia para alcanzar tus metas.

Escorpio

Hay días en los que te gustaría ser otra persona, pero no debes caer en ese pensamiento. Es mejor que visualices todo lo bueno que tienes en tu vida y sonrías por ello. No sirve de nada que salgas de mal humor porque la energía negativa no te ayuda a mostrarte tal cual como eres. Relájate y trata de disfrutar.

.

Sagitario

Hoy te sentirás excluido completamente del mundo que te rodea. Evita desanimarte, date un poco de tiempo. No temas mostrar tus capacidades en su mayor exponente, sobre todo en lo que a lo laboral se refiere. Ten confianza. Es importante que establezcas los límites de antemano en la pareja para evitar confusiones que puedan terminar en discusiones.

Capricornio

No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado. Es muy posible que entre en tu vida una persona que al principio puede no caerte demasiado bien y con la que no tengas ninguna empatía. No deberás incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores.

Acuario

Vivirás ciertas tensiones y malestares en tu salud. Aprende a escuchar a tu cuerpo con más atención. No permitas que utilicen tus necesidades para presionarte o desvalorarte. Imponte si la ocasión así lo requiere, demuestra tu personalidad. Te darás cuenta que no sirve de nada lo material sin nadie con quien compartirlo. Nuevas ideas rondaran tu cabeza, no las descartes de inmediato, pueden representar la base de cambios más adelante.

Piscis

No dejes al azar ningún compromiso u obligación. Mantente al día y lograrás evitar problemas futuros. Mantén tu conciencia limpia y da lo mejor de ti en cada ocasión, así no deberás temerle a nada en el mundo. Solo así alcanzarás la tranquilidad. La vida se mueve en etapas. Debes aprender que algunas son mejores que otras.