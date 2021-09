La astrología permite conocer en profundidad las características de una persona y descubrir cuáles son sus mejores facetas para explotar. Desde hace un tiempo los individuos dejaron de ser mucho más que el signo solar bajo el cual nacieron y con el auge de las cartas natales ahora es posible conocer más detalles sobre sí mismo.

Al conocer la carta natal se pueden evidenciar aspectos en áreas como el plano afectivo, laboral, profesional, económico, relacionales, entre otros. Hay días en los que según el horóscopo algunos signos del zodíaco tendrán un mejor día que hoy.

.

¿Cuáles son los signos que tendrán un buen día?

Géminis

Los geminianos están asociados con la comunicación, pero no necesariamente con una buena, para algunos de ellos es un punto a trabajar ya que en ocasiones puede resultar confusa. Si desde hace días están tensos por alguna demora en particular, esta jornada se les presenta como ideal para relajarse frente a situaciones con retraso en cuales a trámites o gestiones que no puede evitar.

Encontrarán su centro para renovar sus energías y la vida le presentará esas oportunidades que ha estado anhelando por mucho tiempo. Los astros señalan que usted pordrá concretar todos sus sueños y ambiciones, no se preocupe. Se encuentra en un ambiente armonizado para llegar a su propósito.

Cáncer

Los cancerianos son uno de los signos del zodíaco más soñadores, desafiantes y también emocionales, es difícil que una persona nacida bajo este signo no se preocupe por los suyos. En esta jornada, su intuición se verá reflejada en asuntos del trabajo que los sorprenderán, no se adelante a los hechos aún. Tenga en cuenta que está en una etapa importante de su vida en la que hay avances.

En cuanto a papeles o firmas verán un avance. Si hay dudas evalúe los pro y los contra, pero tenga en cuenta que a veces es necesario arriesgarse para salir de su zona de confort. Deténgase a pensar lo que realmente vale la pena. Su intuición natural será su guía.

.

Leo

Los leoninos son más que fuego, su sociabilidad y su admiración por otros no les priva de ser los reyes del zodíaco. De caracter honesto y fuerte, se las ingenian para mantener sus honestidad frente a situaciones que no son de su agrado. Este sábado no está nada mal que sean autosinceros consigo mismo en cuanto a su estado de ánimo y expectativas laborales. Reconocer las propias emociones no los hace débiles.

Es bueno mostrar lo que uno es y cómo se siente al respecto frente a determinada situación. Vienen en búsqueda de armonía con ustedes mismos hace un tiempo, por estas horas verán que es mejor dejar de lado las situaciones irritables y demostrar su paciencia. Estárán encaminados a que las cosas salgan mejor de lo que ustedes esperan.

¿Cuál es mi horóscopo de hoy?

Aries

Un día calmo que le vendrá bien para distraer sus emociones y generar nuevas que le sean positivas. El plano afectivo para algunos no será fácil.

Tauro

No descuiden el plano afectivo. Este día les será provechoso para observar y argumentar qué es lo que en realidad quieren. Valore los compromisos que asuman con la otra persona.

.

Virgo

La gratitud debe ser del lado de los afectos y no desde las ganacias. A veces es necesario cambiar el paradigma desde el que realiza sus acciones para enriquecerse a sí mismo. Cuiden las emociones.

Libra

Esa sensibilidad a veces no los deja tomar decisiones o plantear qué les está pasando. No teman a hablar, será liberador. Llegan noticias de nuevas actividades.

Escorpio

Escorpianos no está mal equivocarse, pero no reconocer sus errores no habla bien de ustedes. Si están en dudas sobre emprender nuevos rumbos no lo dejen para más adelante, empiecen ahora.

Sagitario

Las sorpresas vendrán por el plano laboral. Situaciones positivas se acercan y verá que su talento es valorado. Hay compensación y éxito. No haga de cuenta que los reclamos no existen.

.

Capricornio

Este día quizá se de cuenta de que las cosas no vienen saliendo como esperaban. Afrote la jornada con tranquilidad y con actitiud positiva. Eventos inesperados. Todo pasa.

Acuario

Una buen racha económica acomodará algunas situacioens, como las deudas o nuevos emprendimientos. El amor está a su alrededor.

Piscis

Los reclamos y tareas pendientes le tomarán parte del día. No deje los pendientes para más adelante, la acumulación no es buena consejera. Ordene los proyectos en mente. Traten de relajar.