Nos encontramos en la temporada de Aries y en poco llegará la Luna Rosa. En este momento, los signos zodiacales deberán comprender que exigirse demasiado no es una buena elección, puede llegar a ser contrcontraproducente y sólo le gastará energía. Todo puede ser sencillo si es optimista y confiando en usted mismo. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este martes 12 de abril del 2022.

.

Aries

Conocerás una parte de ti mismo nueva en un viaje exótico que tienes planeado y que podría adelantarse. Esas vacaciones no solo serán transformadoras, sino que supondrán un antes y un después en tu vida. Te darás cuenta del tiempo perdido y querrás poner remedio.

Tauro

Algo saldrá exactamente como esperabas y sentirás un entusiasmo y alegría que creías perdidos. Recuperarás, al menos en buena medida, la fe en ti mismo. No dejes que algunas nubes negras te impidan ver la realidad de un modo más optimista.

Géminis

Una situación estresante que a veces te atrapa por completo será el mayor reto al que tengas que enfrentarte hoy. Trata de ver las cosas desde otro prisma y te sorprenderás al ver cómo, de ese modo, la realidad cambia delante de tus ojos. Todo es más fácil de lo que piensas.

Cáncer

Tendrás demasiadas tareas en la agenda para esta jornada como para concluirlas a tiempo. Sentirás algo de estrés y de intranquilidad. Tienes que darte cuenta de que eres demasiado exigente contigo mismo y eso no es bueno. Está bien que te esfuerces, pero hasta cierto límite.

.

Leo

Te cruzarás con una persona algo maleducada que no entenderá ninguna de las razones que alegarás para justificar tu comportamiento. No tienes por qué darlas. Déjale que haga lo que quiera y haz tú lo que quieras. Es imposible que te comprenda todo el mundo.

Virgo

Algo que ya habías dado por imposible se hará realidad en el momento menos esperado. La alegría te invadirá. Sin embargo, casi al mismo tiempo llegarán nuevas situaciones muy retadoras que solo podrás superar si mantienes una actitud positiva en todo momento.

Libra

Resolverás un enigma que estaba afectando a la relación que mantienes con una de las personas más importantes de tu vida. Ahora comprenderás muchas cosas. Puede que en cierto modo te sientas dolido, pero no hagas juicio. Es mejor que aceptes las cosas tal y como son.

Escorpio

Escucha a tu corazón antes de tomar una decisión o podrías arrepentirte. Se están abriendo buenas oportunidades para ti, pero eres tú quien debe elegir cuál es la mejor de todas. No sigas la corriente del río de la vida: es hora de que te hagas caso a ti y solo a ti.

.

Sagitario

Tienes bastante olvidadas a algunas de tus relaciones importantes y eso no es bueno. Piensa qué es lo que está fallando en tu vida o qué es lo que te está consumiendo demasiada energía o tiempo. Entonces podrás clarificar y reajustar tus prioridades.

Capricornio

El miedo será tu mayor enemigo hoy: temores del pasado se activarán por sí solos y no sabrás bien qué hacer para evitarlos. Pero no tienes que hacer nada: acepta que la vida lo incluye todo, también la parte más oscura de ti mismo. No tienes nada que esconder.

Acuario

Estás a punto de encontrar tu propósito de vida y eso es muy bueno, pero al mismo tiempo puede trastocarte y hacer que pierdas, por unos días, el equilibrio. No tengas prisa por avanzar: ve paso a paso y la vida te irá dando todo lo que necesitas. Confía.

Piscis

Tu vida dará pronto un giro de 360 grados y no podrás hacer casi nada por evitarlo. Los cambios serán buenos, pero al mismo tiempo te generarán estrés interno que tendrás que gestionar de la mejor manera. Unas sesiones con un coach te irán fenomenal.