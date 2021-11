Nos encontramos en la fase de escorpio y en unos días llegará la Luna Llena en Tauro. Es un momento propicio para que los signos zodiacales utilicen esa nueva energía en tratar de alcanzar esa metas que se plantearon hace tiempo. En el caso te querer iniciar un nuevo proyecto será apropiado usar estos días de descanso que identificar cuál lo convence más. Conoce las predicciones de los astros para este viernes 12 de noviembre de 2021.

Aries

Hoy podrás vivir una noche especial. Ponte tus mejores galas y prepárate para divertirte como no lo hacías hace mucho tiempo. El buen desarrollo de tu vida laboral posibilitará que tú y tu pareja puedan planificar detalles para su próxima convivencia. Estos días se incrementarán tus ingresos de forma significativa. Se debe al esfuerzo realizado días anteriores. Es merecido.

Tauro

Te entregarás en cuerpo y alma a una actividad social pero ten cuidado de ciertos comentarios mordaces que pueden afectar tu ánimo. También necesitas recargar las baterías y disfrutar de tu propio espacio. Momento propicio para limar diferencias con las personas que te rodean. Fortalecerás amistades. Atención a tu vida sentimental. Llegó la hora de soltar amarras, ten en cuenta que te llevará un tiempo planificarlo todo e independizarte.

Géminis

Poca tranquilidad pero amor a manos llenas. Será sensato no ponerte demasiado ansioso. Nadie tiene más suerte que la tuya. Nada mejor que iniciar esta jornada con una meditación o ejercicio de yoga. Actúa con cuidado para evitar equivocaciones que luego pagarás caro. En el amor te gusta llevar la voz cantante, no soportas que tu pareja te la quite, te gusta compartir opiniones y criterios. Gastarás más de la cuenta en la compra de objetos bellos. Deberás hacer un ahorro estricto si no quieres endeudarte.

Cáncer

Visita lugares culturales además de salir de la rutina, te puedes topar con gente que te abrirá otro panorama en tu vida. Si tu nivel de ansiedad está demasiado alto o tus miedos no te dejan actuar, tal vez necesites realizar una terapia que te ayude a descargar energías. Si presionas a quien duda, estarás eligiendo el camino directo a la ruptura. Si quieres conservar la relación deberás confiar. Es un día magnífico para tomar decisiones en todos los aspectos, puedes marcar una verdadera diferencia para tu vida hoy.

Leo

Tomarás como prioridad las responsabilidades familiares y verás cómo los demás se adaptarán a esta decisión. Recibirás regalos. Personas bien intencionadas, pero desinformadas, podrían aconsejarte mal. No escuches a tu alrededor, tú sabes bien qué hacer y qué límites poner. Parece que adoptas malas soluciones a problemas recurrentes. Es hora de analizar tu relación a un nivel más profundo. Te esperan buenos y lucrativos negocios. Adopta una posición firme y elige sólo aquello que te favorezca.

Virgo

Te comportarás como un guerrero tenaz aunque la suerte, por ahora, te ponga contra la pared. Discusiones familiares. Elige ejercicios físicos y deportes que requieran un esfuerzo sostenido pero que no sean violentos. Tus articulaciones te lo agradecerán. Novedades. Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa, dispuesto a todo. Continúa la escala hacia el éxito, mantente atento a las oportunidades y sigue proyectos que se han quedado estancados.

Libra

Cuando un amigo en apuros te necesite, lo ayudarás. Tu influencia relajante ayudará a la persona a ver las cosas con mayor claridad. No todo es blanco o negro, distinguir los grises es buen ejercicio para alguien absolutista como tú. Los extremos no conducen a ningún lado. Si por celos juegas rudo en el amor, debes estar dispuesto a vivir escenas fuertes. No te conviene exigir dedicación absoluta. En lo laboral, no trates de sobresalir sobre el otro porque terminarás destruyendo relaciones y generando odios encubiertos.

Escorpio

Tu actitud calmada y confiada sorprenderá a mucha gente. Pude haber tensión en el aire y personas celosas de tu serenidad. Tú sabes que las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida han sido las mejores. El tiempo y los resultados te dirán que no te equivocaste. El deseo se impondrá y te llevará a cometer errores de los que luego te arrepentirás. Piensa fríamente antes de actuar. Tu habilidad para negociar te pondrá en el centro. Tus superiores te harán una oferta que te será imposible rechazar.

Sagitario

Día de complicaciones en tu vida privada. El exceso de responsabilidades no te ayudará a organizarte, es más, te traerá más problemas. No te exijas demasiado, podrías agotarte. Tus intenciones son buenas, pero podrías no encontrar tiempo para un proyecto, así que déjalo para más adelante. Si tienes pareja, alguien que te puede complicar la vida se cruzará en tu camino. Tendrás que elegir, trata de no herir a nadie. En lo que se refiere a tratos y negocios importantes, recobrarás tu energía y eso te dará más fuerza y mejores oportunidades.

Capricornio

Evita los enfrentamientos con tus seres queridos porque podrían deprimirte. Sin embargo, un hecho insólito te conmoverá. Encuéntrate con familiares mayores y escucha su palabra sabia, te permitirá ver las cosas de un modo muy diferente y aprender algo sobre la vida. Compulsiva necesidad de comunicarte. Conocer la respuesta adecuada es una forma de solucionar los problemas de la convivencia. Conocerás gente nueva con nuevas ideas. No te quedes sentado y escucha sus consejos para progresar en lo económico.

Acuario

Estarás rodeado de situaciones confusas y conflictivas. Ninguno de tus seres queridos te ayuda a ver un futuro claro. Es bueno que hagas un esfuerzo para brillar por encima de los otros, pero sólo cuando estés seguro de que mantienes tu dignidad y libertad de acción. La energía es elevada en cuestiones amorosas. Te costará trabajo contener tus emociones cuando el corazón late y la mente sueña. Están disponibles nuevas oportunidades de inversión, pero deberás evaluar sus aspectos positivos y negativos a la hora de tomar una decisión.

Piscis

Como tienes de tu parte los planetas de la suerte, el día tendrá un excelente comienzo. El resto depende de ti. Si te critican, deja que los envidiosos se consuman en su propia hoguera y no vayas nunca en contra del sentido común. La moderación da suerte. Vive tu vida, apégate a tus ideas y cree en tu propio concepto de amor sin preocuparte de lo que los demás piensen. No juegues con la suerte, sobre todo en cuestiones legales o impositivas. A mayor orden en tus papeles, mejor.