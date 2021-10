Esta fase en Libra es oportuna para que los signos zodiacales se renueven de energía y reflexionen sobre aquello que anhela alcanzar de cara a lo que resta de este año. Este tiempo es propicio para el diálogo. Así que pueden aprovecharlo para analizar las relaciones con aquellos que lo rodean. Conoce las predicciones de los astros para este martes 12 de octubre de 2021.

Aries

Jornada productiva a nivel laboral. La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Se medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente. No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tómate un segundo, respira hondo y avócate completamente a él.

Tauro

Muy buen día a nivel laboral. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas. Aprovecha la jornada de hoy para las declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti. Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.

Géminis

Finalmente lograrás ver la luz luego de una noche que llego a parecer perpetua. Ahora podrás empezar a reconstruir tu vida. El crecimiento personal es algo que se debe mantener en todo instante de nuestra vida. Nunca creas que eres lo mejor que puedes llegar a ser. No trates de adelantar en un día todo el trabajo atrasado de la semana. Esto te llevará a la fatiga temprana.

Cáncer

Piensa menos en el amor y en la familia y pon más atención a tus aspectos personales. Busca descanso en la compañía de tus amigos y organiza un viaje para lograr despejar un poco tu mente. Has tenido un día complicado en el trabajo, pero llegarás al hogar y encontrarás la calma y el amor que necesitas. No culpes a la suerte por tus desventuras porque, si bien esta influye, no es determinante.

Leo

Deberás marcar ciertos límites de conducta a ciertas personas que te rodean. No temas mostrarte estricto e inflexible. Toma los retos de a uno y paso a paso, solo así podrás con todos. Se más condescendiente con las equivocaciones que comete tu pareja. No podrás alcanzar el éxito en la relación sin tolerancia.

Virgo

Es importante saber cuándo has llegado a tu límite y de esa manera poder pedir ayuda a las personas indicadas para ello. Deberás ponerle un freno a ciertas actitudes de tu pareja si pretendes ganar su respeto en la relación. Dibuja los límites. Deberás poner todo tu esfuerzo para poder alcanzar la concentración en tu ambiente laboral hoy. Cuidado con los errores.

Libra

Procura mantener la inocencia que te fue brindada desde un comienzo intacta. Conserva tu capacidad de soñar y de ser feliz con poco. El tiempo se pasará volando en la jornada de hoy y te será imposible llevar a cabo los planes con tu pareja. Inicio de semana completamente positivo. Todo irá sobre rieles durante la jornada de hoy, retoma tu ritmo tranquilo.

Escorpio

No temas poner tus metas en lo alto, el éxito estará a tu alcance siempre y cuando tu estés dispuesto a hacer lo que se necesite para hacerlo. Deberás postergar todo tipo de salida de índole romántica o social para más adelante. Deberás dejar de lado tu tendencia a perder el tiempo. Asimila tus obligaciones o de otra forma enfrentarás serios problemas.

Sagitario

Concéntrate en cumplir con tus responsabilidades lo mejor posible y dale tiempo al tiempo. Recuerda, nadie tomará tus compromisos con mayor responsabilidad que tú. Día de reencuentros continuos y buenos momentos en la pareja. Encontrarás el tiempo necesario para evaluar ciertas ofertas de cambio de rubro en tu ambiente laboral. Medítalas en detalle.

Capricornio

La base para poder alcanzar tus objetivos es la correcta distribución de los tiempos. Con esto solucionado tienes garantizado el éxito. La clave para la longevidad en una pareja se encuentra en la capacidad de diálogo y entendimiento. Esto les asegurará un futuro. Contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto te permitirá solucionar toda situación posible.

Acuario

El trato con tus pares y subordinados laborales es algo en lo que debes trabajar y mucho. No olvides que son personas, no maquinas. Lograrás ponerle punto final a ciertas preocupaciones que te habían desvelado recientemente. Esto mejorará tu ánimo de gran manera. Una vez alcanzado el ritmo laboral al que estás acostumbrado no tendrás problemas en desempeñarte durante el día.

Piscis

El exceso de entusiasmo y el deseo de perfección absoluta a la larga probarán ser una combinación negativa que llevará a frustraciones innecesarias. La persona que te cambiará la vida está más cerca con cada paso que das, sólo debes dejarte llevar. No des una imagen de algo que no eres. Aprende a ser más reservado y menos presuntuoso porque se acercan tiempos difíciles.