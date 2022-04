Estamos en la temporada de Aries y llegará la Luna Rosa de Abril. En este ciclo, Los signos zodiacales cuentan con la tranquilidad necesaria en su cotidianidad para decisiones. No debe precipitar. Si es necesario no dude en pedir un consejo a alguien de su confianza. Este nuevo periodo renovó de energía a los signos y esto puede ser bueno para alcanzar cada uno de sus objetivos. Conoce cuáles son las predicciones de los astros para este miércoles 13 de abril del 2022.

Aries

Tendrás un tono muy optimista y mirarás lo que te rodea con la sensación de que todo está en su sitio. No te faltarán oportunidades de pasarlo bien en buena compañía y con momentos francamente agradables. Tómatelo todo con mucha tranquilidad.

Tauro

Te preocupará no gastar demasiado dinero en estos días y por eso vas a trazar un plan lo más sencillo y casero posible aunque eso no quiere decir que tenga que ser menos divertido que cualquier otro. En el fondo, lo que buscas es tranquilidad y eso lo conseguirás.

Géminis

Tendrás que ser muy cuidadoso a la hora de hablar con alguien con quien no te llevas demasiado bien. Eso es porque pertenecéis a mundos muy distintos, pero debes dejar que cada uno opine lo que quiera y no crear polémicas donde no debe de haberlas.

Cáncer

Hoy, la familia será un centro de atención muy importante y mucho más si tienes hijos porque quizá tengas que renunciar a otro plan más personal para estar con ellos y hacer lo que necesiten o les apetezca. No te importará, porque tu cariño es grande.

Leo

No mires al pasado porque eso ya no existe, lo más inteligente es vivir el presente y dejar aparcados esos recuerdos en donde están. Acoge para ti lo mejor de lo que te rodea y no des opciones a personas que no te aportan nada. Realiza planes para hacer cosas nuevas.

Virgo

Alguien te hace una confidencia y debes estar a la altura y ser discreto con la información que te están dando porque es importante para terceras personas que pueden verse dañadas sin haber hecho nada. Cuidado con lo que dices y con los gestos, te pueden delatar.

Libra

No tendrás hoy mucho tiempo para hacer cosas y además estarás algo nervioso por un viaje y por preparar las cosas a última hora. Eso no es bueno, así que debes organizarte con calma, a pesar de la prisa, para no olvidarte nada. Pide ayuda si lo necesitas.

Escorpio

Hay un inconveniente de última hora que te va a obligar a cambiar algunos planes. No obligues a los demás a seguir ese rumbo, y más si son tus hijos, deberás afrontarlo tu solo y eso además supondrá un alivio porque de alguna manera otra persona se ocupará de lo doméstico.

Sagitario

Te interesas por la salud de un amigo que no está en su mejor momento y eso es algo que le reconforta a él, pero también a ti porque te hace sentir la amistad de una manera mucho más generosa y profunda. Ese camino y esa empatía son inmejorables.

Capricornio

A veces te cuesta hallar el punto de equilibrio entre lo que te exigen y lo que tu deseas hacer, en muchos sentidos, pero sobre todo con la pareja. Examina bien cuáles son tus intenciones y tus planes de futuro. Puede surgir algún problema si hay compromiso cercano.

Acuario

Debes saber aprovechar ciertas experiencias para no cometer más errores en el futuro. Eso no quiere decir que renuncies a tus sueños y que creas que no puedes avanzar, sino que sea más sabio al intentarlo. La experiencia es algo que no se adquiere de golpe.

Piscis

No seas demasiado ingenuo con una persona que acabas de conocer y que no sabes realmente de qué va. Lo mejor es ir despacio, poco a poco y con calma, disfrutando de cada momento, pero sin lanzarse del todo. Ese camino de conocimiento es muy importante.