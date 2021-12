Estamos transitando el ciclo de Sagitario y los signos zodiacales están un momento propicio para arriesgarse a cumplir con esos sueños u objetivos que siguen estando pendientes desde hace tiempo. Cuenta con energía suficiente para poder enfocarse en ello. Eso sí, deberán ser pretensiones o anhelos realistas. Conoce las predicciones de los astros para este lunes 13 de diciembre de 2021.

.

Aries

Vas a sentir hoy que todo lo que te importa está cerca de ti y que te sientes en consonancia con lo que te rodea, eso te dará mucha paz mental y podrás disfrutar de muchos y gratos encuentros con la gente. Todo fluye con mucha empatía contigo.

Tauro

No quieras imponer hoy tu criterio y más si se trata de un tema relativo a un encuentro con la familia, que podría verse alterado por las circunstancias y sobre eso no debes de discutir con nadie. Es mejor que dejes que las aguas se calmen un poco.

Géminis

Vas a querer demostrar que puedes llegar a algo importante y en eso hoy te vas a poner insistente con una persona que puede ser un jefe o un superior. Hazlo, pero de una manera que no sea agresiva y que demuestre tus habilidades sociales.

Cáncer

Tus expectativas sobre una persona son muy altas y crees incluso que es posible que sea algo muy importante en tu vida. Está bien que te ilusiones, pero tienes que esperar a conocer de verdad quién es. El tiempo te dará muchas claves.

.

Leo

No desgastes más tu mente pensando en lo que de momento no puede ser. Es preferible que hoy seas completamente consciente de tu realidad y de lo que tienes a tu alcance en todos los sentidos. Será la mejor manera de afrontar tus retos.

Virgo

Vuelcas todo tu afecto en algo relacionado con animales o con alguna otra afición, ya que de alguna manera eso te parece que es lo más importante y lo que más gratificaciones te va a aportar en este momento, y llevas razón. Da rienda suelta a ese sentimiento.

Libra

No te conviene hoy enredarte con algo muy complicado de hacer, ya que no estarás en tu momento más hábil para ciertas tareas. Aparta lo que te suponga dar muchas vueltas o invertir demasiado tiempo. Plantéate una jornada ligera.

Escorpio

Hay algunos matices que es muy importante que hagas hoy en un asunto laboral. No te quedes en silencio y dejes que pase el momento de explicar un tema que conviene que quede lo más claro posible. Después te sentirás mucho mejor.

.

Sagitario

Tienes muchas cosas que hacer hoy, pero quizá no sean tan importantes como tu crees. Tómatelo todo con un poco de calma y si algo no está terminado, no sufras ni te pongas en tensión. Verás cómo relativizar es bueno para ti.

Capricornio

No intentes quitarte de en medio un compromiso que no te apetece mucho y que tiene que ver con las fiestas próximas. Si lo haces, vas a dar una imagen que no te interesa para nada. Cuidado con eso, que te puede perjudicar.

Acuario

Valora esa parte de ti que mira con ojos nuevos muchas cosas y que se fija en lo que puede ser y no en lo que es. Hoy estará en alza ese sentido del futuro o de la anticipación y debes aprovecharlo al máximo. Te servirá para dar pasos muy firmes.

Piscis

Negociarás bien para conseguir que un proyecto o un evento se lleve a cabo en una fecha que te interesa para obtener un mayor éxito en él. Es importante que vean que tienes las cosas muy claras. De esa manera no ofrecerás la posibilidad de que te lo nieguen.