Esta fase es propicia para que los signos zodiacales logren renovarse de energía. Es un momento en donde podrán reflexionar sobre aquello que anhela alcanzar de cara al futuro y qué es aquello que se lo impide. Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 13 de octubre de 2021.

Aries

Hoy lograrás entender que el principal impedimento para progresar en la vida estas siendo tú mismo. Procura cambiar actitudes. De nada sirve poner tus metas excesivamente altas. La frustración por no alcanzarlas terminará por deprimirte y llevarte al abandono. La pareja no es el lugar propicio para banalidades y presunciones. Busca dejar de lado estas actitudes nocivas. No dudes en poner presión en tus deudores para que tus préstamos te sean devueltos. Negocios son negocios.

Tauro

Tu facilidad inherente para encontrar las soluciones a casi cualquier situación te abrirá muchas puertas en la jornada de hoy. No temas ponerte metas ambiciosas, el éxito no es una suerte de pocos. Atrévete a soñar despierto y cumple tus anhelos con trabajo. Participa de las alegrías de tu pareja de manera activa. Alégrate por sus logros y celébralos con ella participativamente. Hoy deberás tomar decisiones a nivel económico que pueden alterar significativamente el curso de tu vida. Medítalas.

Géminis

No desestimes sentimientos sólo porque no los entiendes. Tu acostumbrada frialdad se verá en alza hoy. Divide en cortos períodos el avance hacia tus metas principales, y esto te permitirá garantizar tu éxito. La división es la base de la conquista. No trates de solucionar los problemas de pareja escapando de ellos, cuando regreses estos seguirán ahí. Afronta las situaciones. Recuerda que las sociedades involucran compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso con quién eliges hacerlo.

Cáncer

Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario. Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente. En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres. Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.

Leo

La simpatía de la gente apropiada en un lugar dado puede hacerte la vida mucho más placentera de lo que te imaginas. Válete de toda la fuerza en tu cuerpo para alcanzar las metas que te propusiste. No renuncies solamente porque no puedes alcanzar el éxito fácilmente. Lograrás dejar de lado los miedos para arriesgarte en la conquista de aquella persona que piensas es para ti. Hazlo. Hazte un momento durante el día de hoy para analizar la posibilidad de realizar inversiones clave durante la semana venidera.

Virgo

No permitas que los apuros o lo arrebatos tiren por el piso largas horas de esfuerzo y dedicación. Mantén la paciencia. El mundo se rige por un estricto régimen de prejuicios, con esto en mente recuerda que serás juzgado en relación al entorno en el cual te manejas. Jornada propicia para todo tipo de salidas con la pareja. Procura organizar algún tipo de reunión social en tu hogar. Lograrás hacer amistades con personas más que influyentes durante la jornada de hoy. Aprovecha su experiencia a tu favor.

Libra

Jornada propicia para intentar desconectarse un poco de la realidad, hazte un momento para descansar o relajarte en casa. Búscate un momento para salir a caminar para de esta manera poder relajar la mente y descargar las tensiones que tanto te agobian recientemente. Hoy sentirás que te han abandonado todas las fuerzas que tenías para intentar iniciar una nueva vida. No pierdas la fe. Jornada francamente pésima para el inicio de todo tipo de proyectos personales a nivel económico. Postérgalos.

Escorpio

No alejes a la serenidad de tu lado por ningún motivo durante la jornada de hoy. Procura mantener tu pensamiento positivo. La clave del éxito está completamente en el estudio, la planificación detallada y en el no dejar ningún detalle al azar, no existen atajos. La soledad invadirá tu vida súbitamente. No permitas que este fin inesperado de relación destruya tu autoestima. Sigue adelante. Finalmente te librarás de aquellos elementos indeseables en tu entorno laboral. Disfruta del aire renovado.

Sagitario

Una etapa en tu vida toca su fin y una nueva se abre ante tus ojos. Asegúrate de estar preparado para iniciarla. Las infidelidades representan grandes faltas a la confianza de la pareja. Estas solo se solucionan con tiempo, paciencia y humildad. No toda pareja funciona bajo las mismas normas que otras. Busca aquel ritmo que haga latir saludablemente la tuya. Procura la sana competencia entre tus pares laborales. No te valgas de tretas o triquiñuelas para superarlos.

Capricornio

Los cuerpos celestes favorecerán tu capacidad de tomar determinaciones durante la jornada de hoy. Aprovéchalos al máximo. Los sinsabores y contratiempos son parte natural de la vida, al igual que la felicidad y buenaventura. Todo llega a su debido tiempo. Hoy caerás en cuenta que puedes tener total confianza en tu pareja. Esto abrirá nuevos horizontes en lo emocional para ti. No puedes dejar que la avaricia anule todos tus principios. No puedes valerte de cualquier medio para triunfar.

Acuario

Te verás involucrado en una serie de eventos durante el inicio de la jornada que rayarán lo ridículo. No pierdas la paciencia. No dejes que la inseguridad te juegue una mala pasada. Defiende tus opiniones si crees que ellas son las correctas. No tengas miedo de imponerte. Tendencia a caer en peleas o entredichos por menesteres sin importancia. Intenta controlar tus impulsos para evitarlo. Día no propicio para la celebración de cualquier tipo de contratos o nuevos proyectos. Dilata todo hasta mañana.

Piscis

Iniciarás el día con ciertos retrasos y te costará concentrarte. Pero luego estarás funcionando a toda máquina, como siempre. Toma las decisiones que afectarán tu futuro estratégicamente. Siempre ten un pie en el presente y otro en el futuro, así tendrás el éxito esperado. Te descubrirás buscando ampliar tus horizontes amatorios fuera del vínculo de la pareja. Date cuenta de que eso sería un error. Tu destreza y soltura para manejar a la gente te brindará ventaja en ocupaciones orientadas al trato directo con clientes.