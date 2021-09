En esta fase lunar en la cual algunos signos del zodiaco pueden verse beneficiados, principalmente porque pueden renovar su energía. Tras el fin de semana, nos encontramos en un momento propico para plantearse qué es aquello que se espera lograr de cara a lo que resta de este 2021.

Según la astrología, algunos signos deberán dejar de ser confiados y pensar que algo sucederá porque así lo creen. Además, esta jornada es una buena ocasión para que algunos aprovechen el tiempo con su pareja, ya que se encuentran en un momento favorable para el romance.

Por su parte, hay quienes tendrán que contralarse sus nerviosos porque genera que esté tenso. Puede practicar ejercicios de relajación para mejorar su salud.Conoce las predicciones de los astros para este lunes 13 de septiembre de 2021.

.

Aries

Verás ciertas situaciones cotidianas con otros ojos en la jornada de hoy, alcanzando una perspectiva mejorada de tu realidad. Deberás aceptar que has reaccionado de manera desmedida en ciertas situaciones pasadas. Comienza a buscar la manera de pedir perdón.

Aprovecha el día de hoy para llegar a un acuerdo con tu pareja sobre ese tema complicado que siempre los lleva a la discusión. Poco a poco lograrás recobrar la destreza en ciertas actividades laborales que retomaste recientemente. Paciencia.

Tauro

Tendrás que redistribuir todas las actividades planeadas para la jornada debido a la llegada sorpresa de un amigo cercano. Se medido a la hora de poner tus metas. Si elijes algo imposible, el no poder alcanzarlo solo terminará frustrándote y haciéndote renunciar.

El entendimiento llegará por fin hoy a tu pareja. Luego de varios días de desencuentros conseguirán llegar a un acuerdo. No puedes vivir escapando de las responsabilidades toda tu vida. Llegará el momento en el que deberás enfrentarlas.

Géminis

Descubrirás en la jornada que eres capaz de mucho más de lo que pensabas. Derrumba tus limitaciones mentales. No tiene sentido que elijas intentar alcanzar metas irracionalmente imposibles. Procura ir poco a poco o la frustración te invadirá por completo.

Tu pareja pasa por un momento muy difícil. Procura mantenerte a su lado y demostrarle tu amor para contenerla. No te dejes llevar por las palabras de pares laborales a la hora de tomar determinaciones clave en tu trabajo. Cuidado.

Cáncer

Vivirás horas de tensión en el hogar cuando tengas que recurrir a discusiones para hacerte entender con tus vecinos. Asegúrate que las lecciones que la vida te enseña permanezcan contigo por siempre, pero que esto no limite tu capacidad de experimentar.

Aprovecha la jornada para realizar esa salida que venías postergando con tu pareja. El panorama se ve favorable para el romance. Existen ciertas cuestiones que no podrás seguir acallando por mucho más tiempo. Junta fuerza y soluciónalas de una vez.

.

Leo

Un hecho que ocurrirá a kilómetros de aquí, repercutirá en tu vida privada. No te preocupes, no será nada grave. Le concedes demasiada atención a lo que la gente espera de ti. Deberías concentrarte más en lo que sientes y eres capaz de hacer.

En esta etapa, te sentirás querido y contenido por tus familiares y por tu pareja. Disfruta del amor que recibes a diario. La mejor manera en la que lograrás solucionar ciertas tensiones en el trabajo es enfrentándolas directamente.

Virgo

Puede que no tengas ánimo, pero tu hogar reclama una limpieza. Con buena música de fondo, verás que puede resultar divertido. Ten presente que vivir permanentemente alterado y tensionado no hace más que perjudicar tu salud. Aprende a relajarte un poco.

Aprende a gozar de la plenitud de cada momento. La felicidad está en las pequeñas cosas, pero no es eterna, disfrútala. El consejo de un amigo te servirá para decidirte a ingresar en un emprendimiento grupal que reportará buenos resultados.

Libra

Un familiar o amigo acudirá a ti para pedirte dinero. Asegúrate de dejar claras las condiciones y términos de la devolución. A pesar de que no se note, tus nervios están demasiado tensos. Cuídate y no te olvides de practicar ejercicios de relajación.

Las mismas cosas que ayer los unieron, hoy son los motivos de los conflictos que los separan. Esta pareja no da para más. No pidas ayuda económica si realmente no la necesitas. Ten en cuenta que nadie te ayudará de manera desinteresada.

Escorpio

No desestimes la posibilidad de visitar a tu familia. Hace días que por tu exceso de trabajo no tienes noticias de ellos. Si eres de los que prefieren estar solo antes que mal acompañados, mejor ve en busca de diversión y aventuras.

La incomunicación es lo que une a esta pareja. No necesitan decirse todo para saber lo que les pasa a cada uno. Este es un buen momento para buscar otro trabajo o lograr un ascenso en el que estás. Intenta primero por lo segundo.

.

Sagitario

Te sentirás completamente superado por el cansancio y la frustración de tener una rutina estricta. Busca un cable a tierra. No caigas en la tentación de incurrir en el sedentarismo, simplemente porque no tengas necesidades que satisfacer inmediatamente.

Encontrarás en tu pareja la ayuda que necesitabas para terminar en tiempo y forma ese proyecto tan importante para ti. Deberás aprender a ser más discreto en la manera en la que te diriges a tus superiores. Contén tus emociones.

Capricornio

En tus manos estará la posibilidad de solucionar algunos altercados con amigos cercanos que han debilitado el vínculo. Aprovéchala. No dudes en poner bajo la lupa todo tipo de limitaciones que creas tener. Te asombrará cuantas de ellas son puramente mentales.

Ha llegado el momento de tomar la decisión de formalizar la pareja. Medita bien tus pasos antes de hacerlo. El tiempo que dedicaras a cultivar tus conocimientos en nuevos campos de tu área laboral rendirá frutos en el día de hoy.

Acuario

No te quedará más opción que hacer notar de la peor manera posible cierto comportamiento que encuentras ofensivo en amigos. Eres capaz de más de lo que piensas. Debes aprender a no dar absolutamente nada por sentado, siempre experimenta antes de decidir.

No encontrarás contención en la pareja. La jornada se presentará complicada para ambos, toma las cosas con calma. No dejes que la duda nuble tu juicio. Confía en tus capacidades a la hora de enfrentar las determinaciones laborales de hoy.

Piscis

Deberás atravesar una acalorada discusión con amigos cercanos en la jornada. No permitas que pase a mayores. En tu interior se encuentra la clave para superar cualquier tipo de adversidad que la vida te imponga. Solo debes tener confianza en ti mismo.

Una salida improvisada será el puente que te llevará a conocer a un gran amor. Prepárate para vivir este sentimiento. La jornada de hoy se presentará estresante dado que es la última de la semana. Tómala con mucha calma, no desesperes.